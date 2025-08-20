Protección Civil critica las «polémicas artificiales» del PP para no hablar de su gestión

La directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, ha criticado este miércoles los «discursos ficticios» y las «polémicas artificiales» alentadas desde las comunidades gobernadas por ... el PP afectadas por los graves incendios forestales que asolan parte del país -Galicia, Castilla y León y Extremadura, respectivamente- «para no hablar de su gestión» como organismo competente en la prevención y extinción del fuego.

La responsable del organismo dependiente del Ministerio del Interior ha salido al paso del relato difundido por dirigentes populares o desde los canales oficiales del partido para reprochar la falta de respuesta de la administración central ante las peticiones de las citadas autonomías. «No estoy a discursos ficticios donde se diga que no han llegado de medios contra la emergencia sabiendo que están pidiendo cosas que son imposibles», destacó Barcones, quien aseguró que «el 100% de las solitudes de la emergencia han sido satisfechas» y que «todas las capacidades y todos los medios del Estado están a disposición y han actuando».

La directora salió al paso así de informaciones conocidas hoy sobre la actuación de Protección Civil y la presunta tardanza en la dotación de medios contra los incendios. Ha señalado que preguntó el día 15 de agosto a las comunidades afectadas por los medios aéreos que tenían disponibles porque el organismo estatal estaba «trabajando desde la base de la anticipación», en previsión de un escenario «desfavorable».

«No voy a consentir que nadie intente reescribir la historia de la gestión que se ha hecho. La gestión está clara y el dato mata algunos relatos», reafirmó Barcones al término de la reunión del Comité Estatal de Coordinación (CECOD) contra los incendios, presidida de manera telemática por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la que han asistido representantes del resto de las instituciones miembros de este organismo.

«La historia es clara y está documentada»

Así se ha expresado al ser preguntada por un artículo publicado en El Mundo, en el que se habla de cómo el Gobierno preguntó por la «disponibilidad de medios aéreos» en las autonomías al quinto día de la ola de incendios, «con tres regiones ya devoradas». Según ha puntualizado, lo que hizo Protección Civil el día 15 de agosto fue solicitar a las autoridades la disponibilidad de medios aéreos de extinción y transporte para que, en caso de necesidad, puedan ser ofrecidos a Asturias, Galicia, Castilla y León y Extremadura.

«La historia es clara y está documentada. Nos hemos anticipado para poner a disposición todos los medios que requieran. Nuestro sistema nacional es claro. Hay alguien que dirige la emergencia, ellos deciden qué se necesita y dónde, y son las comunidades las competentes. El 100% de las solicitudes de la emergencia son satisfechas», aseguró la alto cargo de Interior, quien explicó que tras el correo electrónico del 15 de agosto las autonomías respondieron y pidieron más medios.

«Nosotros trabajamos desde la anticipación y pudimos poner todos los medios que tenemos de manera automática. El Gobierno de España está actuando con lealtad institucional. Sería muy desalentador que estén pidiendo cosas que son imposibles y nadie las puede tener, pero todas las capacidades y todos los medios del Estado están a disposición y actuando», remachó Barcones, quien fuera delegada del Gobierno en Castilla y León entre 2018 y 2019.