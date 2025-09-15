La primera ministra danesa acusa a Sánchez de «rendir homenaje a matones» tras las protestas propalestinas en La Vuelta
Mette Frederiksen criticó en Facebook las protestas propalestinas que interrumpieron La Vuelta, reprochando las palabras del presidente español
Miguel G. Casallo
Lunes, 15 de septiembre 2025, 17:37
La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, ha criticado con dureza las protestas propalestinas que alteraron el desenlace de la Vuelta Ciclista a España y ... ha apuntado directamente contra el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, al que acusa de «rendir homenaje a los matones».
En un mensaje publicado en su perfil de Facebook, Frederiksen evoca primero su vínculo personal con el ciclismo, un deporte que define como «fascinante» y motivo de orgullo nacional gracias a figuras como Jonas Vingegaard, vencedor en París y Madrid, Mads Pedersen o Cecilie Uttrup Ludwig. Pero tras esa introducción, la mandataria danesa endurece su discurso para lamentar que «una carrera de ciclismo ha sido destruida por los manifestantes y el deporte ha sido tomado como rehén en conflictos de otros».
Según la primera ministra, el derecho a la protesta no puede confundirse con lo que llamó «parlamento callejero», una forma de presión que, a su juicio, «destruye el deporte y, a la larga, la democracia». En ese contexto, ha arremetido contra Sánchez por haber respaldado públicamente las manifestaciones: «Mi colega español rindió homenaje a los matones ayer. Estoy muy en desacuerdo con eso», escribió.
Frederiksen defendió que el verdadero reconocimiento debía dirigirse a los ciclistas y a los voluntarios que sostienen este deporte desde la base: «Quiero saludar a los atletas y a todos los que no destruyen nada por los demás», concluyó.
Las palabras de la jefa del Gobierno danés abren un nuevo frente diplomático con España en un momento en que las protestas propalestinas han tensado el desarrollo de la competición deportiva así como el debate político europeo sobre el conflicto en Gaza.
