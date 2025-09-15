LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Manifestantes propalestina sujetan banderas y pancartas en La Vuelta. AFP

La primera ministra danesa acusa a Sánchez de «rendir homenaje a matones» tras las protestas propalestinas en La Vuelta

Mette Frederiksen criticó en Facebook las protestas propalestinas que interrumpieron La Vuelta, reprochando las palabras del presidente español

Miguel G. Casallo

Lunes, 15 de septiembre 2025, 17:37

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, ha criticado con dureza las protestas propalestinas que alteraron el desenlace de la Vuelta Ciclista a España y ... ha apuntado directamente contra el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, al que acusa de «rendir homenaje a los matones».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La organización de la quedada motera se desvincula de los graves sucesos en Arrúbal
  2. 2 Detenido en Logroño por grabar por debajo de la falda a dos menores que esperaban el autobús
  3. 3 El pañuelo de San Mateo, también para los bebés
  4. 4

    La UD Logroñés juega con fuego
  5. 5

    Las enfermedades venéreas, disparadas tras un verano con 9 contagios semanales
  6. 6 El Gobierno central revoca 136 licencias a pisos turísticos ilegales en La Rioja
  7. 7 Tres detenidos en Haro, uno con orden de búsqueda, por tráfico de drogas
  8. 8

    Las infecciones de transmisión sexual más comunes y cómo evitarlas
  9. 9 El marcador | Victoria de la UDL y el resumen de los partidos del fin de semana
  10. 10 «Decepción absoluta» con las fiestas de San Mateo, en el Teléfono del Lector de hoy

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La primera ministra danesa acusa a Sánchez de «rendir homenaje a matones» tras las protestas propalestinas en La Vuelta

La primera ministra danesa acusa a Sánchez de «rendir homenaje a matones» tras las protestas propalestinas en La Vuelta