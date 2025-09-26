LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo. EFE

El PP no logra zafarse del debate semántico sobre el «genocidio» de Gaza

Bendodo, con origen sefardí, lo utiliza pero para condenar a Hamás, mientras los barones Moreno y Rueda ya usan abiertamente el término

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Viernes, 26 de septiembre 2025, 19:36

La discusión sobre si la masacre de Gaza es un genocidio o no sigue generando en el seno del PP más titulares que los que ... le gustaría a Alberto Núñez Feijóo, que no se cansa de decir que este asunto es una «cortina de humo» de Pedro Sánchez para evitar que se hable de los problemas judiciales que afectan al entorno familiar del presidente del Gobierno. Pero la realidad es que la postura de Génova –«Lo que es un genocidio lo decide la Corte Penal Internacional, no Sánchez»– no ha cerrado el debate entre los altos cargos del partido, a los que se les pregunta a diario sobre su posición personal. Y ahí aparecen las voces disonantes y los matices que mantienen atrapado al PP.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un hombre al caerse con su silla de ruedas por las escaleras de su comunidad en el centro de Logroño
  2. 2 Detenido un conductor tras un accidente con un ciclista herido en Logroño
  3. 3

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  4. 4 Cani, ingresado en la UCI tras sufrir un ictus
  5. 5 La otra cara de la feria
  6. 6 El conductor detenido tras un accidente con un ciclista en Logroño continúa en comisaría
  7. 7

    «Para comer la merienda tenían que chupar el dedo del pie al monitor»
  8. 8

    Muere un figurante tras un accidente en el rodaje de la película de Los Javis en Comillas
  9. 9

    Palcos VIP para vivir la fiesta sin salir de casa
  10. 10

    Tres canciones de Zapato Veloz en el concierto de Zapato Veloz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El PP no logra zafarse del debate semántico sobre el «genocidio» de Gaza

El PP no logra zafarse del debate semántico sobre el «genocidio» de Gaza