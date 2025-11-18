LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra. E. P.

El PP exige la dimisión «inmediata» de Sánchez y acusa al PNV de «institucionalizar» la corrupción

Los populares consideran que el último informe de la UCO confirma que los dos máximos colaboradores del presidente «cobraban comisiones ilegales por adjudicaciones de obras públicas del Gobierno»

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Martes, 18 de noviembre 2025, 20:22

Comenta

El PP exigió este martes la «dimisión inmediata» del presidente del Gobierno tras las últimas revelaciones de la UCO sobre el ex secretario de Organización ... del PSOE, Santos Cerdán, por las que se prueba, entre otras cosas, que el 75% de los ingresos de la empresa navarra Servinabar provienen de las mordidas que pagaría por obra pública Acciona. Un hecho que demuestra que «los dos máximos colaboradores de Pedro Sánchez cobraban comisiones ilegales por adjudicaciones de obras públicas del Gobierno de España».

