LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La vicesecretaria general del PP, Cuca Gamarra, da una rueda de prensa tras la reunión del Comité de Dirección del partido. EFE

El PP citará en el Senado a los dos últimos gerentes del PSOE señalados en el informe de la UCO

Gamarra urge a Sánchez a dar explicaciones por el «origen» del dinero en metálico y carga contra el «silencio cómplice» de sus socios parlamentarios

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Lunes, 6 de octubre 2025, 15:07

Comenta

El PP no suelta la presa e insiste en que Pedro Sánchez debe dar explicaciones cuanto antes por el «origen» del dinero en metálico que ... circulaba por Ferraz y que, según recoge el informe de la Unidad Central Operativa (UCO), acababa en el bolsillo del exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, y del que fuera su asesor Koldo García. Los populares, que no quieren quemar todavía la carta de la citación en el Senado del presidente del Gobierno, ampliarán la lista de comparecientes de la comisión de investigación con los dos últimos gerentes del PSOE y las dos secretarias encargadas de entregar esas cantidades.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece la joven que sufrió una caída de un patinete eléctrico en Alfaro
  2. 2 En estado muy grave el peatón atropellado este sábado en la circunvalación de Logroño
  3. 3

    Érase una vez... aquel Logroño de los recreativos
  4. 4 La Sala Suite denunciará a quienes provocaron el desalojo de la discoteca por el gas pimienta
  5. 5 Detenido un presunto acosador de niños que actuaba en parques de Fuenmayor y Navarrete
  6. 6 Los once pueblos en los que el Gobierno de La Rioja colocará cajeros automáticos
  7. 7

    Ni solo bar ni solo restaurante
  8. 8

    Ander Barrio esperó al final para ganar la Maratón de Logroño
  9. 9

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  10. 10 Un Rioja en la boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El PP citará en el Senado a los dos últimos gerentes del PSOE señalados en el informe de la UCO

El PP citará en el Senado a los dos últimos gerentes del PSOE señalados en el informe de la UCO