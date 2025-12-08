LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La presidenta extremeña y candidata a la reelección, María Guardiola, en el acto de presentación de su programa electoral. Efe

El PP busca explotar el voto femenino con Guardiola tras el machismo aflorado en el PSOE

Los socialistas no consiguen cerrar la vía de agua abierta por las denuncias por acoso contra Salazar y el exlíder del partido en Torremolinos

María Eugenia Alonso
Lourdes Pérez

María Eugenia Alonso y Lourdes Pérez

Madrid

Lunes, 8 de diciembre 2025, 00:04

Comenta

El PP pretende que el «cambio de ciclo» hacia La Moncloa comience en Extremadura en las autonómicas del 21 de diciembre con una mayoría lo ... suficientemente amplia como para poder conjugar un Gobierno sin ataduras con Vox y una debacle del Partido Socialista. Y que ese aldabonazo con eco en el conjunto de la política española lo protagonice la candidata a retener la Presidencia, María Guardiola. La única mujer que ha comandado en democracia la comunidad extremeña y la mandataria que más se resistió a compartir el poder con la extrema derecha, que la detesta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos heridos leves al caerse el techo de un bar de la plaza del Mercado en Logroño
  2. 2

    «Pensaba que no iba a salir de allí», relata el joven rescatado en el San Lorenzo
  3. 3 Perdido cocodrilo (de peluche) en Logroño
  4. 4 Herido un joven de 18 años al volcar su vehículo en la circunvalación de Logroño
  5. 5 Al menos tres muertos y varios heridos por el fuerte oleaje en Tenerife
  6. 6

    La UD Logroñés reacciona a tiempo
  7. 7

    «Me llama la atención que el turrón de chocolate es más caro que el de Jijona»
  8. 8 La crítica a la decoración navideña y la ausencia de España en Eurovisión, en el Teléfono del Lector
  9. 9 Muere Martin Parr, el gran fotógrafo de la ironía y la denuncia
  10. 10

    Imputado otro policía antidroga por la muerte a tiros de un joven

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El PP busca explotar el voto femenino con Guardiola tras el machismo aflorado en el PSOE

El PP busca explotar el voto femenino con Guardiola tras el machismo aflorado en el PSOE