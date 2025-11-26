LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Feijoo abandona el hemiciclo tras la sesión de control. E. P.

El PP ve en la amenaza de Ábalos su «vía de actuación» a partir de ahora

En la dirección nacional creen que el exministro de Transportes se ha dado cuenta de que «le interesa empezar a colaborar» para rebajar su petición de cárcel

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 17:22

En el PP tienen claro cuál va a ser la estrategia que va a seguir José Luis Ábalos para tratar de eludir la cárcel o ... intentar, al menos, estar entre rejas el menor tiempo posible. Creen que el mensaje en redes sociales del exministro de Transportes a horas de su declaración este jueves en el Tribunal Supremo confirmando la reunión entre Pedro Sánchez y Arnaldo Otegi para lograr el apoyo de EH Bildu a la moción de censura contra Mariano Rajoy es toda una declaración de intenciones. «A Víctor de Aldama le piden 7 años y a él 24. Se ha dado cuenta por qué y que le interesa empezar a colaborar», aseguran en el entorno de Alberto Núñez Feijóo.

