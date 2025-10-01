LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La líder de Podemos, Ione Belarra, durante la rueda de prensa en el Congreso de este miércoles. EFE

Podemos da un ultimátum al Gobierno y le pide rehacer el embargo de armas a Israel

El real decreto que aprobó el Consejo de Ministros el 23 de octubre se debatirá y votará en el Congreso el martes que viene

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Miércoles, 1 de octubre 2025, 13:00

Podemos podría tumbar la semana que viene en el Congreso la convalidación del real decreto que el Gobierno aprobó el 23 de septiembre y para ... aplicar un embargo en el comercio de armas con Israel. Los morados, cada vez más alejados del Ejecutivo, creen que se trata de una medida que «no va a servir de nada» ya que, como ha afirmado su líder, Ione Belarra, este miércoles en rueda de prensa en la Cámara baja, contiene excepciones que «no sirven para frenar el tráfico de armas a Israel». «El Gobierno está intentando engañar a la gente. Este embargo no afecta a las empresas filiales», ha insistido la secretaria general de la formación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La famosa esquina del Guipuzcoano
  2. 2

    España ordena detenerse a la patrullera que acompaña a la Flotilla de Gaza antes de llegar a aguas israelíes
  3. 3

    Una vocación que crea saga en Logroño
  4. 4

    IMV: qué es, cómo se solicita y cuánto se cobra
  5. 5

    Allende Ubis: de La Rioja a las mejores pasarelas
  6. 6

    La Rioja es la región donde más inmigrantes cobran el IMV respecto a los beneficiarios
  7. 7

    Bynds reabrirá el local de El Barato y devolverá el comercio a la plaza del Mercado
  8. 8

    Alonso pedirá al TSJ que le designe único candidato a la presidencia del fútbol riojano
  9. 9 Salud inicia la vacunación antigripal con los 27.000 escolares de hasta 11 años y 4.000 mayores de residencias
  10. 10

    El corazón de Logroño más seguro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Podemos da un ultimátum al Gobierno y le pide rehacer el embargo de armas a Israel

Podemos da un ultimátum al Gobierno y le pide rehacer el embargo de armas a Israel