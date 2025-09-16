LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Bomberos trabajan en un incendio en una cocina de un restaurante en el distrito madrileño de Chamberí. EFE

Nueve bomberos heridos en un incendio en un restaurante contiguo al Ministerio del Interior en Madrid

Dos de los efectivos se encuentran graves tras el derrumbe del techo del local por la fuerte humareda y las altas temperaturas que se han alcanzado

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Martes, 16 de septiembre 2025, 15:03

Nueve bomberos del Ayuntamiento de Madrid resultaron heridos, dos de ellos de carácter grave, la mañana de este martes durante las labores para extinguir un ... violento incendio declarado en la cocina en el restaurante El Ñaño, en el número 1 de calle la calle Amador de los Ríos en el barrio de Chamberí, en Madrid, contiguo a la sede de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Sagasta niega la entrada al aula a una alumna que insistía en llevar velo
  2. 2 Detenido en Logroño por grabar por debajo de la falda a dos menores que esperaban el autobús
  3. 3 Vecinos del Casco Antiguo denuncian «insoportables gritos continuos» este fin de semana
  4. 4 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  5. 5 Abierto al tráfico el nuevo cruce de Duquesa de la Victoria y Juan XXIII
  6. 6 El catedrático logroñés Fernando Reinares, premio de los Derechos Humanos Adolfo Suárez 2025
  7. 7

    Las nuevas ayudas para comprar coche obligan a estar empadronado en La Rioja
  8. 8

    Ecologistas en Acción alega contra la nueva planta de biorresiduos de Sotés
  9. 9 Tres detenidos en Haro, uno con orden de búsqueda, por tráfico de drogas
  10. 10 Europa distingue un proyecto del IES Escultor Daniel de Logroño

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Nueve bomberos heridos en un incendio en un restaurante contiguo al Ministerio del Interior en Madrid

Nueve bomberos heridos en un incendio en un restaurante contiguo al Ministerio del Interior en Madrid