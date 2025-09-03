LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y Kier Starmer este miércoles en la residencia del primer ministro británico, en Londres. Borja Puig de la Bellacasa/ Pool Moncloa

De Londres a París, Sánchez busca recuperar terreno en el ámbito internacional

El presidente del Gobierno participa este jueves en la reunión de la Comisión de Voluntarios sobre Ucrania tras verse excluido de la cita organizada por Trump en el Despacho Oval en agosto y un día después de su primer encuentro bilateral en el 10 de Downing Street

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 19:08

No fue un plato de buen gusto para el Gobierno que Pedro Sánchez no fuera convocado el pasado agosto por Donald Trump a la ... cumbre en el despacho oval de la Casa Blanca con el presidente el ucraniano Volodimir Zelenski y los líderes de los grandes países de la UE más el Reino Unido y la OTAN. A pesar de que España no forma parte del G-7, la razón esgrimida por el Ejecutivo para tratar de restarle trascendencia, la lectura política que afloró con esa ausencia fue la de que el jefe del Ejecutivo ha perdido capacidad de influencia en el ámbito internacional, un terreno en el que siempre se ha había destacado frente a sus predecesores. Ahora, en el inicio del curso político, Sánchez busca reposicionarse.

