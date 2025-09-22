LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sílvia Orriols, líder de Aliança Catalana EP

La líder de Aliança Catalana: «A priori, no buscamos una confrontación armada» contra España

Orriols aboga por la expulsión inmediata de migrantes y por dotar de un ejército a Cataluña, si alcanza la independencia, para defenderse de una «invasión» de España

Cristian Reino

Cristian Reino

Lunes, 22 de septiembre 2025, 11:39

Sílvia Orriols es la dirigente más en boga en la política catalana. Es diputada en el Parlamento catalán y alcaldesa de Ripoll (Girona). Todas las ... encuestas publicadas hasta la fecha, incluidas las de la Generalitat, coinciden en que Aliança Catalana, formación independentista e islamófoba, va muy al alza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Susto en las vaquillas: un joven queda inconsciente tras ser volteado
  2. 2 Unas carrozas que se libran de la tormenta
  3. 3

    Mikel Izal, el esperado gran concierto de fiestas de San Mateo
  4. 4 Ocho detenciones en la primera jornada de San Mateo
  5. 5

    Matan a un joven de 21 años en una pelea a machetazos en Bilbao
  6. 6

    «Llevamos 20 años viniendo, las fiestas son más seguras que en nuestro país»
  7. 7 Programa de San Mateo del lunes 22 de septiembre
  8. 8

    (San) Mateo no impide el triunfo de la UD Logroñés
  9. 9

    Un pisado a cubierto y con cabezas cubiertas en el Sagasta
  10. 10 Capellán clama por la paz ante la «barbarie criminal» en Gaza y aboga por la unión

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La líder de Aliança Catalana: «A priori, no buscamos una confrontación armada» contra España

La líder de Aliança Catalana: «A priori, no buscamos una confrontación armada» contra España