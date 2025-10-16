LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Koldo García llega al Supremo para declarar este jueves Efe

La Fiscalía rechaza pedir prisión para Koldo tras negarse a declarar

El exasesor de Ábalos había llegado al Supremo con una mochila por si acababa en la cárcel: «Hombre precavido vale por dos»

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Jueves, 16 de octubre 2025, 07:00

La Fiscalía Anticorrupción rechazó pedir hoy prisión para Koldo García, quien este jueves, como ayer hiciera José Luis Ábalos, se negó a declarar en el ... Supremo. El exasesor -que llegó a las 9:46 horas a la sede judicial con una voluminosa mochila roja y acompañado por su abogada- compareció esta mañana por tercera vez ante el alto tribunal convertido, sorprendentemente, en una de las piezas más sólidas del caso que lleva su nombre. El imputado no se avino a responder pregunta alguna porque arguyó- no puede defenderse en tanto en cuanto no le devuelvan todos los dispositivos electrónicos que la Guardia Civil le incautó en el registro de su domicilio en febrero de 2024 en Alicante.

