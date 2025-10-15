LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El exministro de Transportes José Luis Ábalos llega al Supremo este miércoles.

El exministro de Transportes José Luis Ábalos llega al Supremo este miércoles. Zipi Aragón/ EFE

Anticorrupción rechaza pedir prisión para Ábalos tras negarse a declarar

Solo el PP ha pedido que el exministro vaya a la cárcel después de que el imputado se haya acogido a su derecho a guardar silencio tras romper con su abogado

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Miércoles, 15 de octubre 2025, 07:16

El fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, rechazó este miércoles pedir prisión para José Luis Ábalos, después de que el imputado se negara ... a declarar ante el juez Leopoldo Puente, quien le había citado para aclarar los pagos opacos que, según la Guardia Civil, recibió durante años. Solo el Partido Popular, en nombre propio y de la mayoría de las acusaciones populares de este proceso, reclamó el ingreso en prisión tras el silencio del diputado, quien decidió no responder a ningún tipo de pregunta ya que -adujo- se «siente indefenso», después de que el pasado lunes rompiera definitivamente con su abogado, José Aníbal Álvarez, y pidiera un abogado de oficio, que no se le ha concedido por el momento.

