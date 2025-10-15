Anticorrupción rechaza pedir prisión para Ábalos tras negarse a declarar

El fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, rechazó este miércoles pedir prisión para José Luis Ábalos, después de que el imputado se negara ... a declarar ante el juez Leopoldo Puente, quien le había citado para aclarar los pagos opacos que, según la Guardia Civil, recibió durante años. Solo el Partido Popular, en nombre propio y de la mayoría de las acusaciones populares de este proceso, reclamó el ingreso en prisión tras el silencio del diputado, quien decidió no responder a ningún tipo de pregunta ya que -adujo- se «siente indefenso», después de que el pasado lunes rompiera definitivamente con su abogado, José Aníbal Álvarez, y pidiera un abogado de oficio, que no se le ha concedido por el momento.

En la vistilla para decidir sobre la situación procesal del dirigente socialista, que el juez Puente ya adelantó que iba a celebrar, la Fiscalía admitió que tras el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) del instituto armado sobre el patrimonio de Ábalos los «indicios de criminalidad» contra el diputado son más sólidos, pero no «han cambiado las circunstancias» para modificar las medidas cautelares que ya pesan contra el diputado, como la prohibición de salir del país y la entrega del pasaporte. El PP, por su parte, argumentó para defender la prisión preventiva el riesgo de reiteración delictiva y la posible destrucción de pruebas, habida cuenta de que el exministro sigue sin revelar el origen de ese supuesto patrimonio oculto y en cash que movía. Los populares, como medida subsidiaria, reclamaron una fianza de 650.000 euros.

En su brevísima intervención ante el instructor, Ábalos negó las acusaciones de Puente de haber usado la añagaza de la ruptura de confianza en «fraude de ley» para boicotear la declaración y sostuvo que ese «fraude» hubiera sido haber renunciado a su acta de diputado para que el caso pasara a la Audiencia Nacional. José Aníbal Álvarez, por su parte, se limitó a señalar que no estaba en posición de defender a su excliente pese a la orden del Supremo de asistirle en el acto de este miércoles, ya que no se había preparado el interrogatorio tras la ruptura con su hasta ahora patrocinado.

A diferencia de las otras tres veces en las que el diputado acudió al alto tribunal en compañía de su letrado, este miércoles el exdirigente socialista ha llegado sin compañía alguna directamente desde el Congreso. Su abogado ha llegado a la sede judicial poco después.

La resolución requiere además a Ábalos para que en un plazo de tres días hábiles nombre nuevo letrado, y subraya que, en caso de no hacerlo, procederá a ser nombrado uno de oficio. Del mismo modo, añade que tan pronto como comparezca en la causa el nuevo abogado del diputado se tendrá por efectuada la renuncia de Álvarez, que cesará en su función.

Puente decidió así poner pie en pared ante el relevo en su defensa por parte de Ábalos, una decisión «intempestiva» que incluso la reiterada jurisprudencia que aborda supuestos similares rechaza por la «completa ausencia de justificación razonable». Recordó el juez que la libre designación de letrado es un derecho que no puede considerarse ilimitado, «por lo que hay que ponderar intereses jurídicos de distinto signo para lograr un equilibrio de todos los derechos en juego». Y en función de cada caso concreto, añadió, determinar «qué grado de sacrificio es aceptable imponer al resto de las partes cuando alguna de ellas introduce una incidencia sorpresiva que puede perturbar el desarrollo ordinario del proceso».

En paralelo, Puente anticipó ayer que tras la comparecencia de Ábalos de este miércoles se celebrará la vistilla prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal; es decir, la que contrasta con las partes la imposición de medidas cautelares. Lo hizo, eso sí, pese a que suele ser una petición de las acusaciones al juez, nunca al revés.

En la actualidad pesa sobre el exministro la prohibición de salida del país, retirada de pasaporte y comparecencias periódicas en sede judicial, por lo que hoy se podría endurecer esta situación con una libertad bajo fianza, una prisión eludible con fianza también o, en el caso más extremo, una prisión incondicional. La misma que se aplicó con el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, sucesor de Ábalos, el pasado 30 de junio.

95.000 euros sin justificar

Este martes por la mañana Ábalos había asegurado que su pretensión en todo caso no era postergar su interrogatorio y que su voluntad pasaba por comparecer hoy después de haber roto con su abogado. El exministro anunció, antes del auto de Puente, que había pedido incluso al alto tribunal que le ponga un letrado de oficio para no fallar a la cita y aclarar los 95.000 euros sin justificar que aparecen en el informe patrimonial de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Según explicó Ábalos en un escrito anterior remitido al juez el martes, su decisión de romper con su letrado fue provocada por las «diferencias irreconducibles» entre ambos. En ese documento, que hizo llegar a través de su procurador, precisó que los encontronazos con su letrado, «lejos de constituir una circunstancia puntual en el tiempo, se han convertido en una constante». Relató el ambiente negativo generado en el contexto de los medios de comunicación», con filtraciones de parte sobre su estrategia procesal.

Pero más allá de estas explicaciones formales al Supremo, en el fondo de la ruptura está la presión ejercida por Álvarez para convencer a su cliente de que dejase el escaño en el Congreso, renunciase a su acta como parlamentario y pactase con la Fiscalía Anticorrupción. Pero Ábalos descartado finalmente este ofrecimiento, según detallaron las fuentes jurídicas consultadas.