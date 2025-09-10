LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Koldo García y Francina Armengol R.C.

Koldo pidió ayuda a la mano derecha de Armengol en el PSOE Balear para favorecer a la trama de los hidrocarburos

El exasesor de Ábalos trató la licencia de Villafuel con Marc Pons, actual miembro de las ejecutivas de Ferraz y del PSIB y entonces jefe de gabinete de Teresa Ribera

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 12:36

Los nuevos mensajes de Koldo García descubiertos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apuntan a Marc Pons Pons, actual miembro de ... la Ejecutiva de Pedro Sánchez en Ferraz y mano derecha de Francina Armengol en el PSOE Balear, donde también pertenece a la ejecutiva de la secretaria general de los socialistas del archipiélago y también presidenta del Congreso de los Diputados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El uso del velo islámico enfrenta a familias del Sagasta con la dirección
  2. 2 San Mateo 2025 incluye más de 300 actos festivos, con un «salto cualitativo en la oferta musical»
  3. 3 Los Calis actuarán en Logroño durante las fiestas de San Mateo
  4. 4 Úrsula Corberó anuncia su embarazo: «Esto no es IA»
  5. 5

    El ERE de extinción de CMP Automotive se ejecuta ya para unos 80 trabajadores
  6. 6 Mar Flores: «Lo que me ha dado pena es que mi madre se avergonzara de mí»
  7. 7 Programa completo de San Mateo
  8. 8

    El nuevo curso despega en La Rioja
  9. 9 Tasa de basuras, seguridad, la Terraza... en el Teléfono del Lector de hoy
  10. 10

    La Terraza de San Mateo exigía un pago superior a 4.000 euros anuales por parte del adjudicatario

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Koldo pidió ayuda a la mano derecha de Armengol en el PSOE Balear para favorecer a la trama de los hidrocarburos

Koldo pidió ayuda a la mano derecha de Armengol en el PSOE Balear para favorecer a la trama de los hidrocarburos