Koldo pidió ayuda a la mano derecha de Armengol en el PSOE Balear para favorecer a la trama de los hidrocarburos

Los nuevos mensajes de Koldo García descubiertos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apuntan a Marc Pons Pons, actual miembro de ... la Ejecutiva de Pedro Sánchez en Ferraz y mano derecha de Francina Armengol en el PSOE Balear, donde también pertenece a la ejecutiva de la secretaria general de los socialistas del archipiélago y también presidenta del Congreso de los Diputados.

Los documentos que vinculan a Pons con la supuesta trama corrupta de la que también formaban parte supuestamente José Luis Ábalos y Santos Cerdán han sido enviados en los últimos días por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, instructor primigenio en la Audiencia Nacional del 'caso Koldo', a su compañero de este mismo tribunal Santiago Pedraz. Este último jueces está al frente de la investigación del llamando 'caso Hidrocarburos', un sumario en el que el principal imputado es el conseguidor Víctor de Aldama y en el que se investiga un desfalco inicial de 182 millones de euros a través de la empresa Villafuel propiedad de Claudio Rivas, socio de De Aldama.

Los atestados de la UCO revelan que el entonces asesor del ministro de Transportes guardaba en su agenda a Marc Pons como «Conseller Illes Balears Jefe Gabinete Transición Ecológica». Marc Pons, que efectivamente dirigió diversas consejerías de las islas entre 2015 y 2021, es a día de hoy secretario de Transición Ecológica Justa y Preservación de la Biodiversidad en el PSOE nacional y secretario de Ideas y Programas en el PSIB de Armengol.

El 8 de abril de 2021 Koldo envió a Pons -que ese momento era el jefe de gabinete de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera- un primer mensaje en el que adjuntaba un recibo electrónico sobre el informe que Villafuel había presentado el 16 de febrero de ese año sobre la afección de los fondos propios para convertirse en operador.

Según desveló en su momento la UCO en uno de sus informes, el 13 de enero de 2021 la organización de De Aldama ya había presenta en el registro del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que era el último responsable para conceder la licencia, la solicitud de Villafuel. Pero había problemas porque esa empresa «no cumplía aparentemente, con el requisito financiero que la normativa exige, dado que, en esa fecha, únicamente contaba con capital social suscrito por importe de 595.000», muy lejos de los tres millones indispensables. Aunque luego los alcanzaron gracias a préstamos bancarios.

Por eso Villafuel «presentó alegaciones y documentación adicional para el cumplimiento de los requisitos», según recogen los informes en poder de Pedraz. Ese 13 de enero, Rivas envió a la también socia de Víctor de Aldama Carmen Pano copia de esa documentación para que ella la hiciese llegar a De Aldama y éste, a su vez, a Koldo García.

Los informes judiciales hasta ahora habían revelado que el asesor de Ábalos le pasó la documentación de Villafuel a Juan Ignacio Díaz Bidart, entonces jefe de gabinete de Reyes Maroto, ministra de Industria, pero no que Koldo hubiera movido también el expediente de le empresa de hidrocarburos de la trama corrupta con el entonces mano derecha de Ribera.

«Darte los papeles»

Los mensajes que el juez Moreno acaba de entregar a Pedraz no recogen qué respuesta dio Marc Pons a esta petición de ayuda de Koldo, pero la UCO intuye que sí que el jefe de gabinete de Ribera movió los hilos, ya que poco después, el 8 de julio de 2021, el asesor del entonces ministro envió otro mensaje a Pons. «Muy buenas te puede ver 15 segundos para darte los papeles que te comenté de la solicitud», le escribió García al jefe de gabinete de Ribera.

Los wasaps de Koldo a Pons no son los únicos interceptados al exportero de prostíbulo que salpican a la presidenta del Congreso. La UCO ya descubrió que Koldo se comunicaba directamente con Armengol cuando ésta era presidenta de Baleares. En agosto de 2020 escribió a Armengol para intentar vender material sanitario de la trama corrupta al Gobierno de las islas. Francina Armegol compartió con el exasesor de Ábalos el contacto de Patricia Gómez Picard, entonces consejera de Salud de Baleares. Acto seguido, Koldo respondió a Armengol: «Vale, cariño, te mantengo informada de todo».