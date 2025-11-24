Koldo pide suspender la vista en el Supremo en la que se juega entrar en prisión

Este jueves es un día marcado en rojo en el 'caso Koldo'. El exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García se juegan su ... entrada en prisión preventiva en una vista señalada por el juez del Tribunal Supremo que les investiga. Un acto que llega después de que la Fiscalía Anticorrupción reclame 24 y 19 años y medio de cárcel para cada uno en su escrito provisional de acusación por el llamado caso mascarillas, por lo que se habría incrementado su riesgo de fuga dada la gravedad de las penas.

Sin embargo, la abogada de García busca suspender este señalamiento y aplazarlo a otro día una vez que esa misma mañana y con una hora de diferencia ya estaba fijada en la Audiencia Nacional una nueva declaración del presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, a la que la defensa de Koldo debe asistir. En un escrito remitido al instructor del Supremo Leopoldo Puente, reclama la posibilidad de fijar una nueva vista «por concurrir causa justificada de imposibilidad material» y dada la prioridad del primer órgano que notificó las declaraciones.

En suma, lo justifica por «la necesidad de presencia de esta defensa en las declaraciones de los intervinientes señaladas el mismo día ante el Juzgado Central de Instrucción número dos, lo que imposibilita la asistencia de esta letrada simultánea a ambos actos procesales». La abogada recuerda que se trata de la declaración del empresario, algo que sostiene que requiere su «imprescindible asistencia letrada presencial», «dada la conexidad de los hechos investigados y la relevancia del testimonio del señor Aldama para la estrategia de defensa» de su cliente.

Puente fijó la vistilla después de proponer juzgar a De Aldama, Koldo y al exministro de Transportes José Luis Ábalos por la presunta adjudicación ilegal de contratos públicos para la compra de mascarillas y otro material sanitario en plena pandemia a cambio de comisiones, dádivas y «premios económicos».