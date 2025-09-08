LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carles Puigdemont y Yolanda Díaz, en Bruselas. Efe

Junts mantiene su rechazo a la reducción de la jornada laboral

Turull desmiente a Díaz y advierte de que su partido está donde estaba cuando presentó la enmienda a la totalidad a su propuesta legal

C. Reino

Barcelona

Lunes, 8 de septiembre 2025, 00:35

El secretario general de Junts, Jordi Turull, negó este domingo que la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, y el líder posconvergente, Carles Puigdemont, estén negociando ... directamente el apoyo a la reforma legal para reducir la jornada laboral a 37 horas y media, como aseguró la ministra de Trabajo. Turull desmintió a Díaz y advirtió de que Junts está donde estaba cuando presentó la enmienda a la totalidad a la propuesta legal y por tanto se mantiene en el rechazo a la reforma.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Águila Solitaria, el moderno eremita
  2. 2

    Vitalia prevé abrir a finales de año su nueva residencia en Logroño con 140 plazas
  3. 3

    «La UD Logroñés va a continuar siempre»
  4. 4

    La SDL encandila en su estreno
  5. 5

    El Seris reduce este año su lista quirúrgica en otro 11,6% pero aún tiene 7.391 pacientes
  6. 6

    La SDL saca brillo a su juventud
  7. 7 Tres días de corte del acceso a Navarrete y Lentiscares desde la A-12
  8. 8

    El casco antiguo de Calahorra, cuesta arriba y cuesta abajo
  9. 9

    La investigación parapolicial a Pedro Sánchez y su familia incluyó seguimientos personales
  10. 10

    Vuelta a clase, ¿con o sin móviles?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Junts mantiene su rechazo a la reducción de la jornada laboral

Junts mantiene su rechazo a la reducción de la jornada laboral