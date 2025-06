Junts da margen a Sánchez y descarta una cuestión de confianza aunque le avisa que la legislatura está «al límite»

Junts ha descartado este martes que vaya a pedir a Pedro Sánchez que se someta a una cuestión de confianza y está dispuesto a darle ... margen, pero no ha garantizado su apoyo al presidente del Gobierno, tras una reunión de hora y media en la Moncloa entre el líder socialista y los dirigentes postconvergentes Jordi Turull y Míriam Nogueras. A la salida del encuentro, el secretario general de la formación nacionalista ha asegurado que se ha tratado de una primera reunión, que habrá más y que Sánchez deberá concretar en próximas citas cómo pretende cumplir los acuerdos de investidura.

«Tiene la voluntad de seguir», ha señalado Turull a las puertas del Congreso, pero según el dirigente soberanista, no les ha dado garantías de cumplimiento de los compromisos. «Necesitamos tiempo pata tomar decisiones», ha señalado Turull. «Somos responsables, no tomaremos medidas en caliente», ha añadido. Turull ha advertido al presidente del Gobierno de que ya llegaban al límite de confianza y que el caso Cerdán es muy grave. Junts ha pedido tiempo antes de tomar una decisión sobre si vale la pena mantener o no el apoyo al Gobierno y Sánchez también ha pedido tiempo a los nacionalistas, «unos días», antes de designar a la persona o las personas que sustituirán a Santos Cerdán como interlocutores socialistas en la mesa de Suiza. Este foro, de momento, según Turull, está «interrumpido», a la espera de que los socialistas reconfiguren su equipo negociador, que hasta la fecha estaba liderado por el exsecretario de Organización.

Tras la reunión en la Moncloa, Carles Puigdemont ha convocado de urgencia a la permanente de la ejecutiva de Junts para analizar el resultado del encuentro.

Después del estallido del caso Cerdán, Junts reclamó una reunión inmediata con Sánchez. Este encuentro ya se ha celebrado, en el marco de la ronda de contactos llevada a cabo por el dirigente socialista para calibrar si aún cuenta con el apoyo de los socios de investidura. Junts afirmó días atrás que no descartaba nada y que estaba dispuesto a asumir «cualquier tipo de responsabilidad». Turull, en un acto de partido el sábado pasado, llamó a los suyos a «aprovechar» al máximo la situación de «debilidad» de Sánchez para avanzar en las carpetas que aún están abiertas: amnistía de Carles Puigdemont, reconocimiento oficial del catalán como lengua de la UE y la delegación de las competencias de inmigración a la Generalitat, aprobada por el Gobierno pero aún pendiente del aval del Congreso.

Junts, en cualquier caso, reclamaba la foto que se ha producido este martes. Por primera vez en casi ocho años, un líder del 'procés', Jordi Turull, actual secretario general de Junts y consejero de la Presidencia durante el 1-O de 2017, ha pisado la Moncloa para reunirse con el presidente del Gobierno. Turull fue condenado a 12 años de prisión por sedición y malversación. Fue indultado por el Gobierno. Todavía está inhabilitado. Está pendiente de la amnistía.

Es la foto que Junts pedía, antes de tomar la decisión sobre si sigue adelante con la legislatura o decide dejar caer al Gobierno. Sánchez ha hablado telefónicamente con otros líderes del 'procés', como Oriol Junqueras, presidente de ERC, con quien ha tratado este pasado fin de semana. Sánchez y Junqueras se saludaron en el Congreso en 2018. Pero Turull es el primer integrante del Govern encarcelado de 2017 que es recibido en la Moncloa por el presidente del Gobierno. En las negociaciones para el acuerdo de investidura, Sánchez y Cerdán se reunieron con Nogueras en el Congreso. En la foto del pacto, posaron en el Parlamento Europeo, Puigdemont, Turull y Cerdán.

En los últimos meses, Junts había reclamado una reunión entre Sánchez y Puigdemont, como gesto de reconocimiento y de lo que los independentistas llaman la amnistía «política» del expresidente de la Generalitat. Esta foto no se ha producido aún. Pero sí con Turull y Nogueras, que eran los interlocutores de Santos Cerdán en las conversaciones de Suiza, donde el PSOE y Junts han negociado los acuerdos de la legislatura. Turull y Nogueras habían pedido la reunión con Sánchez para valorar si es «viable» la intención expresada por el presidente del Gobierno de agotar la legislatura