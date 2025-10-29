LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Carles Puigdemont, president de la Generalitat, en una rueda de prensa. AFP

Junts abre las urnas para ratificar la ruptura con Sánchez

Los dos precedentes en consultas a la militancia: entre el 55% y el 86% de apoyo interno

Cristian Reino

Cristian Reino

Miércoles, 29 de octubre 2025, 11:17

Desde las 10 de la mañana de este miércoles, los cerca de 6.500 militantes de Junts están llamados a votar de manera telemática en ... una consulta interna para ratificar o no la decisión de la dirección de romper con Pedro Sánchez. Las urnas estarán abiertas hasta el jueves a las 18 horas. Treinta minutos después, la formación nacionalista anunciará el resultado.

