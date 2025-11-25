LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

José Luis Ábalos y Koldo García Efe

El juez rechaza aplazar la vista en la que decidirá si manda a la cárcel a Ábalos y Koldo

El instructor Puente mantiene la cita para el próximo jueves, aunque pospone una hora y media la comparecencia del exasesor para que su abogado pueda asistir a su cliente en otro interrogatorio en la Audiencia Nacional

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Martes, 25 de noviembre 2025, 10:51

El 'día D' seguirá siendo el próximo jueves. No habrá cambio de fecha. Solo un ajuste mínimo en la hora en una jornada judicial que ... se presenta trepidante. El juez del 'caso Koldo' en el Supremo, Leopoldo Puente, ha rechazado la pretensión de la defensa de Koldo García de posponer a otro día la 'vistilla' para decidir si envía a prisión a José Luis Ábalos y a su exasesor a la espera de que sean juzgados en la primera pieza que llegará a juicio sobre esta trama corrupta, la de la adjudicación de la compra de mascarillas a la empresa del conseguidor Víctor de Aldama.

