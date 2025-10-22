LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El eurodiputado Alvise Pérez en una de sus declaraciones voluntarias en el Tribunal Supremo. EFE

El juez pide ayuda a Estados Unidos en la causa contra Alvise por el falso PCR de Illa

La Eurocámara inicia los trámite para analizar el primero de los suplicatorios pedidos por el Supremo para investigar formalmente al parlamentario

Mateo Balín

Mateo Balín

Miércoles, 22 de octubre 2025, 16:31

Comenta

El magistrado instructor del Tribunal Supremo Javier Hernández ha acordado este miércoles librar una solicitud de cooperación internacional a Estados Unidos para recabar información de ... la red social 'X', antes conocida como Twitter, en el marco de la causa que instruye contra el eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez por presuntos delitos de falsedad en documento privado e injurias en relación con la difusión de una prueba falsa de coronavirus (PCR) Salvador Illa, actual presidente de la Generalitat y exministro de Sanidad, durante la campaña a las elecciones en Cataluña en 2021.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven de Burgos de 27 años fallece en Cornago al caer por las escaleras de una vivienda
  2. 2 Detenido in fraganti por el robo en un domicilio de Logroño
  3. 3 Un joven sufre la amputación de tres dedos en una granja de Santa Coloma
  4. 4 La riqueza rompe a España en dos y se amplía la brecha entre el norte y el sur
  5. 5 La Guardia Civil desarticula en Alfaro el mayor centro de distribución de droga de La Rioja Baja y la Ribera navarra
  6. 6 Dos heridos en el choque entre un camión y un turismo en la circunvalación de Logroño
  7. 7 El lobo mata a cinco ovejas en Ezcaray
  8. 8

    Las 49 ciudades a las que se podrá volar desde el aeropuerto de Bilbao este invierno
  9. 9 El nuevo Centro Nacional del Envase se licitará por casi 11 millones de euros a finales de octubre
  10. 10

    Localizado un año después el cadáver de uno de los desaparecidos de la dana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El juez pide ayuda a Estados Unidos en la causa contra Alvise por el falso PCR de Illa

El juez pide ayuda a Estados Unidos en la causa contra Alvise por el falso PCR de Illa