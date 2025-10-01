LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Santos Cerdán, exsecretario de organización del PSOE, antes de testificar en el TS, en junio REUTERS

El juez confirma la validez de los audios que le sirvieron para encarcelar a Cerdán

Puente rechaza el último intento del exdirigente socialista de desmontar la causa e insiste en que no le investigó cuando era diputado

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Miércoles, 1 de octubre 2025, 11:34

El instructor del Supremo Leopoldo Puente ha certificado la validez de las grabaciones realizadas por Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, y que ... le sirvieron el pasado junio para enviar a la cárcel a Santos Cerdán, ya que en ellas se escuchaba al hasta entonces secretario de Organización del PSOE dirigiendo supuestamente el amaño de obra pública en conversaciones con el exministro de Transportes y el propio Koldo García.

