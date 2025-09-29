LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El fiscal Ignacio De Lucas, delegado en España de la Fiscalía Europea. R. C.

La Fiscalía Europea pregunta al juez del 'caso Cerdán' qué contratos son de su competencia

Anticorrupción es la que indaga las adjudicaciones de obra pública, pero la existencia de fondos comunitarios podría sacar parte de la causa que se sigue en el Tribunal Supremo

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Lunes, 29 de septiembre 2025, 16:48

Movimiento de alcance en el 'caso Cerdán', el presunto cobro de comisiones irregulares por la adjudicación de contratos de obra pública en el Ministerio de ... Transportes durante la época de José Luis Ábalos (2018-2021). La Fiscalía Europea ha remitido un escrito al juez que instruye el caso en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, en el que le reclama identificar qué adjudicaciones investiga para conocer si son de su competencia, es decir, si estuvieron financiadas con fondos comunitarios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Adriana, la primera danzadora de los zancos de Anguiano
  2. 2

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»
  3. 3

    ¡Detengan las fiestas!
  4. 4

    Ni una seta en el monte: arranca la peor temporada en 20 años
  5. 5

    Muere a los 19 años el portero del Colindres tras un choque con un rival en el terreno de juego
  6. 6

    Logroñeses nacidos a miles de kilómetros
  7. 7

    Estas son las graves consecuencias que tiene un coma etílico en un chaval de 14 años
  8. 8

    Entre billares y tortillas
  9. 9 En libertad sin cargos el conductor del accidente con un ciclista herido en Logroño
  10. 10

    San Mateo, otra vez un poquito peor

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La Fiscalía Europea pregunta al juez del 'caso Cerdán' qué contratos son de su competencia

La Fiscalía Europea pregunta al juez del &#039;caso Cerdán&#039; qué contratos son de su competencia