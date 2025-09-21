LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz Europa Press

La infidelidad en la custodia de documentos: el otro delito 'menor' que amenaza al fiscal general

El instructor del Supremo ha dado luz verde a esta acusación menos gravosa que la revelación, pero que le podría inhabilitar igualmente

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Domingo, 21 de septiembre 2025, 00:06

Álvaro García Ortiz se sentará este otoño en el banquillo del Supremo para responder por su supuesta implicación en las maniobras en marzo de 2024 ... para revelar datos de la investigación por doble fraude fiscal al novio de Isabel Díaz Ayuso. En alto tribunal nadie se atreve a avanza el resultado de un juicio sin precedentes en la historia judicial española.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Y la mejor ciudad del mundo saltó por San Mateo
  2. 2 Fallece Crescencio Cañas, histórico periodista riojano, a los 80 años
  3. 3 Y la plaza del Ayuntamiento fue una gran pista de baile
  4. 4 El himno de Logroño, en lengua de signos desde el balcón del Ayuntamiento
  5. 5

    Los problemas de salud mental disparan las demandas de consulta hasta las 24 diarias
  6. 6 Logroño seguirá este domingo en aviso naranja y tendrá una probabilidad de lluvia del cien por cien
  7. 7

    Patrulla internacional en San Mateo
  8. 8

    Fiestas de San Mateo: las expectativas del día más esperado del año
  9. 9

    Un ciberataque colapsa los aeropuertos de Londres, Bruselas y Berlín y provoca retrasos masivos
  10. 10 Trasladado un motorista en helicóptero al San Pedro tras sufrir una caída en Villaba de Rioja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La infidelidad en la custodia de documentos: el otro delito 'menor' que amenaza al fiscal general

La infidelidad en la custodia de documentos: el otro delito &#039;menor&#039; que amenaza al fiscal general