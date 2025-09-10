Illa llama a reforzar la «nación» catalana «dentro del marco legal e institucional»

Cataluña celebra este jueves el 11-S, el día que Barcelona cayó en manos de las tropas borbónicas en la guerra de sucesión española, en ... 1714. Una jornada icónica para el nacionalismo catalán, que durante años, sobre todo en la segunda década de este siglo, utilizó como herramienta reivindicativa.

Tras el fracaso del 'procés', Cataluña entró en una nueva etapa: el independentismo perdió el Govern y la mayoría absoluta en el Parlament. Y quince años después, los socialistas se hicieron en 2024 con el poder en el Palau de la Generalitat. Salvador Illa afronta su segunda Diada. El presidente de la Generalitat, en un discurso institucional, marcó este miércoles distancias con sus antecesores soberanistas. Llamó a reforzar la «nación» catalana y el autogobierno, pero «dentro del marco legal e institucional» y emplazó a los catalanes a «centrar todas las energías en lo realmente importante». No en la independencia, como proclamaban todos sus antecesores en el cargo, sino en la convivencia, la cohesión social, en reducir la desigualdad y en la vivienda, entre otros objetivos.

Illa tiene ante sí dos retos que marcarán su mandato: la financiación singular que pactó con ERC y la defensa del modelo de escuela en catalán, cuestionado por los tribunales (el TSJC anuló este miércoles un decreto a favor de la inmersión lingüística del Govern anterior) y pendiente de una sentencia del Constitucional.

El independentismo encara la Diada desde la oposición en Cataluña. El apoyo a la secesión se sitúa en niveles previos al 'procés' y los partidos nacionalistas están en minoría, pero en cambio siguen condicionando el Gobierno central y el catalán. Junts es socio clave de Pedro Sánchez y ERC, de Salvador Illa.

La Diada, convertida durante año en el termómetro del movimiento soberanista, dejará una imagen débil del nacionalismo, en la manifestación de la ANC y Òmnium Cultural, marcada por la división y la presencia de la ultra Sílvia Orriols, lanzada de lleno a la caza del voto de Junts, formación que capitalizó durante años la protesta y que hoy, con su secretario general, Jordi Turull, a la cabeza, escuchará más que reproches por seguir apoyando a Pedro Sánchez (a pesar de su voto en la reducción de la jornada laboral).

Junqueras no acudirá

Sílvia Orriols, nacionalista, de extrema derecha e islamófoba, participará por primera vez en la protesta desde su irrupción en la política catalana como alcaldesa y como parlamentaria. Su presencia incomoda en el secesionismo. El presidente de la entidad organizadora (ANC), Lluís Llach, se vio obligado a hacer equilibrios. El cantautor aseguró que todo independentista es bienvenido a la protesta, pero cargó al mismo tiempo contra Aliança Catalana, que comparó con Vox y le acusó de no respetar los derechos humanos.

En cambio, quien no participará en esta ocasión será Oriol Junqueras, presidente de Esquerra. La secretaria general, Elisenda Alamany, representará a la formación republicana. Dirigentes de ERC han sido insultados y pitados estos últimos años en los actos secesionistas de la Diada, motivo por el que no acudirán en esta ocasión. El año pasado, unas 60.000 personas marcharon en Barcelona a favor de la secesión. Desde los años álgidos del 'procés', las cifras de asistencia van muy a la baja.