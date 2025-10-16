LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Imagen publicada por S'ha Acabat! antes del enfrentamiento directo entre los encapuchados y la policía.

Graves altercados en la Universidad Autónoma de Barcelona por la presencia del ultra Vito Quiles

El agitador de extrema derecha acude finalmente al campus como había anunciado

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Jueves, 16 de octubre 2025, 14:55

Comenta

El anuncio de la presencia de Vito Quiles, comunicador de la extrema derecha, en el campus de la UAB, en Bellaterra (Barcelona), ha provocado este ... jueves un duro enfrentamiento entre grupos españolistas y manifestantes independentistas, con lanzamiento mutuo de piedras y huevos, que ha obligado a los Mossos a intervenir y cargar para que los disturbios no fueran a más y para separar a unos y otros.

