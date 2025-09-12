LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, junto a la consellera de Interior Nùria Parlon EFE

El Govern no desobedecerá a la justicia por el catalán como le exige el independentismo

La Generalitat asegura que defenderá la lengua catalana

Cristian Reino

Cristian Reino

Viernes, 12 de septiembre 2025, 13:42

La consejera de Enseñanza de la Generalitat, Ester Niubó, ha descartado este viernes que la Generalitat vaya a desobedecer las sentencias judiciales sobre el catalán ... en las escuelas. Niubó ha asegurado que el Govern defenderá el modelo de inmersión, pero ha rechazado ignorar los fallos judiciales, como le exigió ayer la ANC tras la manifestación soberanista en Barcelona. «Siempre estaremos al lado de la lengua y sobre todo de un modelo que pensamos que ha funcionado, que es garantía de cohesión, de la no segregación y de la promoción social», ha asegurado en la Ser.

