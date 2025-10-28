LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Los ministros Diana Morant, Félix Bolaños y Pilar Alegría, se preparan para la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. EFE

El Gobierno no tira la toalla pese al aviso de Junts: «Tumbaremos votaciones en barrena»

Moncloa mantiene la consigna de «mano tendida»hacia los de Puigdemont, que creen que su decisión«se notará pronto»

Miguel Ángel Alfonso
Cristian Reino

Miguel Ángel Alfonso y Cristian Reino

Madrid | Barcelona

Martes, 28 de octubre 2025, 19:06

El Gobierno continúa con su día a día como su Carles Puigdemont no hubiera consumado el lunes el divorcio con el PSOEen el Congreso de ... los Diputados. Con una minoría acentuada por la marcha de dos socios del bloque que propició la investidura de Pedro Sánchez –primero Podemos y ahora Junts–, faltan votos para cualquier iniciativa parlamentaria. Y también sobra cierto optimismo. Moncloa, que lleva toda la legislatura negociando ley por ley con los que son sus socios, mantiene su agenda legislativa, impasible a la tozuda aritmética parlamentaria. En ese contexto, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, presentó este martes una nueva ley de enjuiciamiento criminal, que calificó como «histórica» y confía en sacar adelante.

