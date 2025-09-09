El Gobierno solo limita por ahora la prohibición de entrar en España a Netanyahu y dos ministros
El ministro de Exteriores descarta la ruptura total de relaciones con el país hebreo frente a Sumar y otros socios de la izquierda
Madrid
Martes, 9 de septiembre 2025, 14:34
La prohibición de entrada en suelo español anunciada este lunes por Pedro Sánchez para aquellas personas que participen directamente en el «genocidio», la violación de ... derechos humanos o los crímenes de guerra contra el pueblo palestino queda por ahora reducida a tres personas: el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu - al que, según el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ya le era aplicable la medida como consecuencia de sanciones internacionales previas- y dos de sus ministros, el de Seguridad Nacional, Ben Gvir, y el de Hacienda, Bezalel Smotrich, ambos pertenecientes a formaciones de ultraderecha.
Albares matizó hoy - en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el que se aprobó el conjunto de nueve medidas de presión a Israel comunicadas la víspera por el presidente- que la lista de personas consideradas 'non gratas' puede ir evolucionando en función de los acontecimientos y defendió que con su actuación España demuestra que es «el país del mundo que de lejos más está haciendo por Palestina, por los civiles gazatíes, por la paz y por los derechos humanos». Pero, en todo caso, dejó claro que su intención es no dinamitar todos los puentes y tratar de mantener vivo un mínimo canal de interlocución con Israel. De hecho, descartó por completo la ruptura total de relaciones que demandan Sumar o fuerzas de la izquierda como Podemos.
España, de momento, se ha limitado a llamar a consultas a su embajadora en Tel Aviv, Ana Solomon, y su regreso a Israel no está previsto en el corto plazo. Pero el ministro -que, a diferencia de Sánchez, evitó emplear la palabra "genocidio" durante su exposición ante la prensa, salvo para hacer referencia al nombre dado al acuerdo gubernamental- insistió en que todas sus actuaciones están encaminadas a lograr la solución de dos estados, el israelí y el palestino, y a garantizar los derechos humanos y que España sigue queriendo desempeñar un papel. Inicialmente, de hecho, ni siquiera estaba previsto dejar temporalmente vacante la embajada en Israel; fue una decisión sobrevenida, en respuesta a la decisión del Gobierno de Netanyahu de prohibir la entrada en su territorio a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.
