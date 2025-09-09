LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Israel acepta el plan de Trump para Gaza y dice que está listo para «terminar la guerra mañana»
El ministro de Exteriores, José Manuel Albares. EP

El Gobierno solo limita por ahora la prohibición de entrar en España a Netanyahu y dos ministros

El ministro de Exteriores descarta la ruptura total de relaciones con el país hebreo frente a Sumar y otros socios de la izquierda

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Martes, 9 de septiembre 2025, 14:34

La prohibición de entrada en suelo español anunciada este lunes por Pedro Sánchez para aquellas personas que participen directamente en el «genocidio», la violación de ... derechos humanos o los crímenes de guerra contra el pueblo palestino queda por ahora reducida a tres personas: el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu - al que, según el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ya le era aplicable la medida como consecuencia de sanciones internacionales previas- y dos de sus ministros, el de Seguridad Nacional, Ben Gvir, y el de Hacienda, Bezalel Smotrich, ambos pertenecientes a formaciones de ultraderecha.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un novillo cornea a un alfareño en el último encierro de las fiestas de Alfaro
  2. 2

    El alcalde se reúne con las peñas para tratar de completar el programa de San Mateo
  3. 3

    Agoncillo se vuelve a quedar en tierra... de nadie
  4. 4 Fallece a los 53 años Dnoé Lamiss, hermana de Carolina Sobe, tras 40 días en coma
  5. 5

    «Muchos docentes han conocido hoy su destino y eso es un problemón»
  6. 6 Críticas al concierto de San Mateo y mal olor en Logroño, en el Teléfono del Lector de hoy
  7. 7

    La Asamblea francesa retira la confianza a Bayrou y precipita la caída del Gobierno
  8. 8 El Ayuntamiento sobre la Terraza de San Mateo: «La verdad es que no se ha planteado absolutamente nada»
  9. 9 Los viajes del Imserso arrancan el 6 de octubre con tarifas reducidas y opción de viajar con mascotas
  10. 10

    El terror golpea Jerusalén con un atentado que deja seis muertos, entre ellos un español

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El Gobierno solo limita por ahora la prohibición de entrar en España a Netanyahu y dos ministros

El Gobierno solo limita por ahora la prohibición de entrar en España a Netanyahu y dos ministros