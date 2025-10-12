Gobierno y PP retuercen los informes de la UCO en su guerra sobre la supuesta caja B del PSOE

«Con todos los ríos de tinta que han vertido sobre la supuesta financiación del Partido Socialista y luego llega la Guardia Civil, léase la ... página 28 del informe, y verá que sus acusaciones son absolutamente falsas». Este miércoles, en el Congreso, Pedro Sánchez, negó de manera categórica la existencia de una caja B en el PSOE basándose en el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) del instituto armado. Lo curioso es que es exactamente el mismo documento que el PP utiliza para acusar a los socialistas justo de lo contrario: de nutrirse de dinero negro.

La línea argumental de Sánchez ha sido repetida en los últimos días como un mantra por, entre otros, la vicepresidenta María Jesús Montero, los ministros Óscar López y Pilar Alegría y el portavoz en el Congreso, Patxi López. Mientras, los populares, con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza, insisten en que la UCO ya ha dado por probada la existencia de una contabilidad paralela en el PSOE de «las chistorras».

¿Quién falta a la verdad? La realidad es que el famoso informe de la UCO que blanden Gobierno y oposición no da la razón a ninguno de los dos bandos porque ni certifica una caja B en Ferraz ni la descarta. Y es que el 'dossier' 157/2025 no analiza en ninguna de sus 285 páginas si existe o no una financiación en negro en el PSOE. Lo que recogen los expertos del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción de la UCO es solo y exclusivamente un análisis sobre «la situación económico patrimonial» del exministro y ex número tres del partido, José Luis Ábalos.

En la página 28 a la que se refirió Sánchez en su duelo con Feijóo no se exculpa al PSOE de nada. En ese folio, los agentes dicen que mientras Ábalos fue diputado cobró del grupo parlamentario cantidades que, efectivamente, fueron declaradas, pero no mencionan al partido. Es decir, en lo que respecta al grupo socialista dentro del Congreso, no hay evidencias de descuadres económicos. Pero ese párrafo no se refiere al dinero sin motivación conocida que Ferraz entregó al exministro.

La UCO no ha descartado, ni en este ni en ningún otro informe desde que en febrero de 2024 estallara este caso con la detención de entre, otros, Koldo García, que haya habido financiación irregular. Pero tampoco ha aludido en ningún momento que la haya habido, como da a entender el PP.

Lo que sí es cierto es que en este último año y medio han aparecido, tanto en los documentos de la Guardia Civil como en declaraciones de testigos, siete posibles indicios de supuestas irregularidades en las cuentas del PSOE.

Pagos «sin confirmar»

En la página 109 del informe patrimonial de Ábalos, la UCO revela descuadres en los pagos a su exdirigente por parte del partido. Entre 2017 y 2021, «percibió liquidaciones de gastos, tanto por transferencia bancaria como en efectivo» por parte del PSOE. Los agentes señalan que no todos los importes se «han podido confirmar» pese a que existieron, porque constan en las «conversaciones recuperadas».

«Sin respaldo documental»

En ese mismo informe del 3 de octubre entregado al Supremo, en su página 116, se apunta que además de los pagos que aparecen en los libros de Ferraz, «dentro de las evidencias examinadas afloran otros pagos en efectivo que habrían sido realizados por el PSOE, sin que conste respaldo documental ni información alguna sobre este particular».

«El impuesto» al partido

Más allá del informe de la UCO sobre Ábalos, la Guardia Civil señaló posibles irregularidades en las cuentas socialistas en el 'dossier' de junio sobre adjudicaciones irregulares que envió a prisión al sucesor de Ábalos en Ferraz, Santos Cerdán. En ese documento, los investigadores recogieron varios mensajes de 2022 entre Koldo García y quien fuera director general de Carreteras, Javier Herrero, imputado por el amaño de concursos. El primero avisó a Herrero de que el «gerente del partido» le iba a llamar para pedirle «el impuesto», lo que los socialistas explican como la tasa que los cargos pasan a la formación. Pero García no tenía ninguna responsabilidad orgánica, ni mucho menos en la tesorería del PSOE, como para reclamar o gestionar cuota alguna.

«La ganadería» y «el baile»

En el informe que le costó la cabeza a Cerdán figuran varios mensajes del 16 de marzo de 202 que se cruzaron Koldo García y José Ruz, gerente de Levantina, Ingeniería y Construcción, una de las empresas que presuntamente pagaron sobornos. Ruz se quejaba de la existencia de «heridos inocentes», en clara referencia a la defenestración de Ábalos, y que esta táctica no era buena para el partido. «No es conveniente para la ganadería. Qué gana la ganadería de tener a gente fuera del baile», se preguntaba Ruz. La UCO, que reveló que «ganadería» era el término para referirse al partido, daba a entender que el empresario creía que el PSOE había errado en su decisión de apartar a aquellos que atraían dinero a sus arcas.

«A espaldas» de la dirección

En ese mismo informe, la UCO atribuía el relevo de Ábalos como ministro a que, junto a su entonce asesor para todo, «hubieran podido percibir ingresos por ayudar a otras empresas a espaldas del partido». La Guardia Civil parecía deslizar la posibilidad de que el cundiera el enfado en Ferraz porque Ábalos no solo trabajara de acuerdo a los suyos, sino que lo hacía también por su cuenta.

Los 15.000 euros de Aldama

Al margen de los dos informes de la UCO, en el sumario hay ya otras dos líneas de investigación sobre la supuesta financiación en B del PSOE. La primera surge de las afirmaciones del identificado como conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, quien sostiene que Koldo entregó de su parte a Cerdán 15.000 euros en un bar enfrente de Ferraz como parte del 'cupo vasco', alentando que cada federación socialista se financiaba con mordidas de adjudicaciones en su territorio.

Bolsas de dinero

La segunda vía es la confesión de Carmen Pano, exsocia de De Aldama, quien afirma que en dos visitas a la segunda planta de Ferraz entregó 90.000 euros en bolsas por orden del empresario.