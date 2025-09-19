LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, atiende a los medios en la sede del ministerio. EP

El Gobierno garantiza que las pulseras antimaltrato «en ningún momento dejaron de funcionar»

Bolaños sale al paso de los fallos en el sistemas de protección de las víctimas de violencia de género y Bernabé, secretaria de Igualdad del PSOE, admite un error «que se detectó»

Mateo Balín

Mateo Balín

Viernes, 19 de septiembre 2025, 12:52

«En ningún momento los dispositivos dejaron de funcionar, siguieron enviando los mensajes a las mujeres que tenían órdenes de alejamiento con su sus agresores». ... El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, expresó este viernes con contundencia la postura del Gobierno para tratar de minimizar el impacto de los fallos de seguridad de las pulseras antimaltrato, que gestiona el departamento de Igualdad. Un asunto que fue denunciado por la Fiscalía en su memoria anual del pasado año por problemas con la cobertura de los dispositivos en zonas rurales.

