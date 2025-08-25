LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, conversa con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, mientras se dirigen a asistir a la Conferencia de Presidentes. EFE

El Gobierno encara el curso con la ofensiva parlamentaria del PP y la presión de Junts y ERC

Puigdemont y Junqueras prevén un otoño caliente, mientras que el Congreso decide este martes si cita a Sánchez y a ocho ministros

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Lunes, 25 de agosto 2025, 00:06

Mientras parte de España luchaba contra la peor ola de incendios forestales, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, líderes de Junts y ERC, respectivamente, volvieron a ... lanzar la semana pasada sus advertencias al Gobierno con la vista puesta en la negociación de su apoyo al Ejecutivo y a los Presupuestos. Las cartas están sobre la mesa. Si la coalición parlamentaria quiere contar con el concurso de los 14 escaños que suman entre Junts y Esquerra –cada uno con sus demandas– para aprobar sus cuentas, va a tener que ceder a lo grande para dar estabilidad a la legislatura.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una mujer muere arrollada por la hélice de una embarcación tras caer al mar en Jávea
  2. 2 A Dios rogando y con el mazo dando
  3. 3 Uno de cada seis turismos vendidos en La Rioja en lo que va de año ya es chino
  4. 4

    La culpa es de los ecologistas
  5. 5

    «La prevención contra incendios no consiste solo en limpiar el monte»
  6. 6

    Uno de cada tres pisos del centro de Logroño sigue vacío pese a que su stock ha caído un 3%
  7. 7 Más de un centenar de afectados por una intoxicación alimentaria en un hotel de Murcia
  8. 8

    Muchas quejas de vecinos de Logroño: el Teléfono del Lector de hoy
  9. 9 Dos nuevos incendios obligan a desalojar seis pueblos en León
  10. 10 Ventosa disfruta de su tradicional Mercado del Trato

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El Gobierno encara el curso con la ofensiva parlamentaria del PP y la presión de Junts y ERC

El Gobierno encara el curso con la ofensiva parlamentaria del PP y la presión de Junts y ERC