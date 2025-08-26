LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros. EP

El Gobierno declara «zona catastrófica» territorios de 16 comunidades por incendios y danas

Todas las autonomías salvo País Vasco se verán beneficiadas por el mecanismo de ayuda directa para los damnificados

Mateo Balín

Mateo Balín

Martes, 26 de agosto 2025, 14:31

El Consejo de Ministros ha acordado este martes la declaración de «zonas afectadas por emergencia» a varios territorios correspondiente a 16 de las 17 comunidades ... autónomas, con la única excepción del País Vasco. Se trata de contingencias ocurridas entre el 23 de junio pasado y este lunes, provocadas por 113 incendios forestales y cinco danas (depresión aislada en niveles altos).

