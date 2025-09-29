LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Base Naval de Rota Antonio Vázquez

El Gobierno admite colaboración con EEUU para «evitar» el paso de armas a Israel por Rota y Morón

El ministro Cuerpo se ciñe al cumplimiento del acuerdo de uso compartido de las bases españolas

Mateo Balín

Mateo Balín

Lunes, 29 de septiembre 2025, 11:21

El Gobierno ha admitido este lunes que el uso de las bases militares de Morón y Rota se rige por el tratado hispano-norteamericano, si ... bien ha asegurado que se «esfuerza» en colaborar con las autoridades estadounidenses para «evitar» el paso de aviones de este país cargados se material de defensa con destino a Israel.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Por primera vez, una joven danzadora en Anguiano
  2. 2

    ¡Detengan las fiestas!
  3. 3

    Estas son las graves consecuencias que tiene un coma etílico en un chaval de 14 años
  4. 4 Aviso amarillo por lluvias y tormentas en La Rioja este domingo
  5. 5

    San Mateo, otra vez un poquito peor
  6. 6

    Logroñeses nacidos a miles de kilómetros
  7. 7

    Ni una seta en el monte: arranca la peor temporada en 20 años
  8. 8

    La Ertzaintza investigaba desde enero las «agresiones sexuales» a 3 menores en el campamento de Bernedo
  9. 9

    Valdezcaray pierde otros 2,2 millones de euros en su peor año pese a abrir más días
  10. 10

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El Gobierno admite colaboración con EEUU para «evitar» el paso de armas a Israel por Rota y Morón

El Gobierno admite colaboración con EEUU para «evitar» el paso de armas a Israel por Rota y Morón