El giro de Trump relaja la presión para un arduo pacto de Estado entre Gobierno y PP

La decisión de Donald Trump de suspender por 90 días los aranceles impuestos a la Unión Europea relaja la exigencia de un pacto de Estado ... entre el Gobierno y el PP para proteger la economía española, pero la convalidación por parte del Congreso del real decreto ley que ya aprobó este martes el Consejo de Ministros con ayuda para los sectores afectados sigue adelante. Y si algo quedó claro este miércoles es que el apoyo del primer partido de la oposición no está claro. El acuerdo paralelo con Junts por el que, según la formación de Carles Puigdemont, Cataluña recibirá el 25% de las ayudas propuestas por el Ejecutivo, ha puesto en guardia a Alberto Nuñez Feijóo, que no se fía de que Pedro Sánchez se la pueda volver a jugar y enfría la posibilidad de llegar a un acuerdo. «Hoy no estamos más cerca de ayer en la posibilidad de apoyar el decreto ley», aseguró el dirigente conservador desde Bruselas tras reunirse con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

A pesar de las aclaraciones del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, al vicesecretario económico del PP, Juan Bravo, negando que se haya pactado territorialización alguna de los fondos, el jefe de la oposición da credibilidad a una negociación «encubierta» con Junts e insiste en que la disposición adicional segunda del decreto, que habla de equilibrios territoriales, es para «contentar» a los independentista catalanes. Una «excusa» a ojos del Gobierno para tratar de descabalgarse del acuerdo. «Es evidente que no hay ningún tipo de acuerdo que beneficie a un partido o algún territorio frente a otro», insistió la vicepresidenta primera, María Jesús Montero durante la sesión de control en el Congreso. En el Ejecutivo no se fían de los siguientes movimientos que pueda hacer Trump y seguirá adelante con la negociación con los grupos parlamentarios. «Aún no sabemos muy bien el alcance de lo anunciado», reconocían este miércoles fuentes gubernamentales. La intención sigue siendo «construir una respuesta juntos», como ha reiterado estos días el ministro de Economía e instan al PP a comportarse como un partido de Estado. Ante las críticas del Ejecutivo por los titubeos de su partido, Feijóo dejó claro que el PP no se ha movido de su posición. «Seguimos con nuestro plan a disposición, con nuestras medidas estructurales –subrayó– para mejorar la competitividad». En su opinión, es el Gobierno de Sánchez el que se ha alejado «intentando introducir disposiciones adicionales para garantizar los votos del separatismo en base a criterios territoriales para distribuir las ayudas». Los populares aseguran que el Gobierno modificó la redacción del decreto ley antes de su publicación en el Boletín Oficial del Estado sin habérselo comunicado. En el borrador que les hicieron llegar el domingo por la noche no se incluía una «territorialización» de los recursos destinados a paliar los efectos de los aranceles de Trump, lo que les provocaba «desconfianza» ante un eventual «reparto político» y no técnico de las ayudas. «Puede dotar de arbitrariedad y de confusión el reparto de los préstamos y avales, y no podemos compartirlo», señaló el líder de los populares. Recelos en Génova En su intervención en el Congreso, Cuerpo volvió a asegurar que «no habrá competencia entre las empresas» a la hora de acceder a las ayudas previstas por el Ejecutivo que se aplicarían en función de la exposición a las medidas arancelarias anunciadas por la Administración estadounidense. Pero las explicaciones del ministro siguen sin convencer al principal partido de la oposición que ayer aprovechó la sesión de control al Gobierno para lanzarse contra la vicesepresidenta primera, en ausencia de Sánchez de minigira por Asia, por el «cupo arancelario» catalán. «¿Era esta su respuesta de Estado a un asunto que tiene en vilo a todos los españoles?», recriminó a Montero la secretaria general, Cuca Gamarra. «Lo que se necesita es, en primer lugar, unidad desde Europa. Nadie puede ir por libre. Y, en segundo lugar, igualdad entre todas las empresas, tengan donde tengan su CIF, y criterios objetivos acordes con las necesidades. Pero cuando ustedes tienen que elegir entre España y sus socios, siempre eligen a los segundos, a sus socios. Si lo vuelven a hacer –remachó–, no contarán con nosotros». La vicepresidenta y ministra de Hacienda se defendió de las acusaciones del PP –a la que ven en un momento de debilidad tras ser reprobada en el Senado– y reiteró lo dicho por Cuerpo: no habrá ningún privilegio a Cataluña. El Gobierno incorporó al texto final del decreto ley algunas de las iniciativas de los populares para mantener a flote la negociación, pero en Génova reiteran que es «insuficiente». Los conservadores critican un plan arancelario en el que solo se han aprobado préstamos y no ayudas directas y en el que Vox ha quedado excluido de la negociación. «España necesita un plan y por ahora propone un parche», señaló Feijóo, que reiteró la necesidad de «buscar una desescalada arancelaria» y «ser los últimos en levantarnos de la mesa».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión