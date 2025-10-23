LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Ana María Fuentes en un acto de partido R.C.

Fuentes, la gerente nombrada por Cerdán y que hablaba con Koldo

Un mensaje recogido por la UCO reveló que el exasesor de Ábalos, sin cargo orgánico ninguno en el partido, pedía el «impuesto» por supuesto encargo de la cajera malagueña

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Jueves, 23 de octubre 2025, 08:39

Comenta

Ana María Fuentes llegó en octubre de 2021 a la gerencia de Ferraz de la mano del entonces recién nombrado secretario de Organización Santos Cerdán, ... quien en julio de ese año sucedió a José Luis Ábalos como secretario de Organización del PSOE. Supuestos aires nuevos al frente de la caja del partido, tras la salida de Mariano Moreno Pavón.

