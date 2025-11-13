La Fiscalía pide que no se expulse al PSOE como acusación en el caso de los sobres de Ferraz

La Fiscalía ve compatible, al menos «de momento», que el PSOE siga siendo acusación popular en la pieza separada recién abierta por el juez de ... la Audiencia Nacional Ismael Moreno para investigar precisamente los pagos opacos en el seno de la dirección de esta formación a José Luis Ábalos y a Koldo García y aclarar qué hay de cierto en la confesión de la empresaria Carmen Pano de que llevó 90.000 euros a la sede Ferraz en sendas bolsas.

El Ministerio Público, en un informe al que ha tenido acceso este periódico, por tanto pide que al juez del 'caso Koldo' en la Audiencia Nacional que rechace la petición del resto de acusaciones de este procedimiento -encabezadas por el PP- para expulsar al Partido Socialista de este sumario por entender que «no puede ejercer la acusación popular quien está siendo objeto de investigación en la misma causa» . Es más -sostenían los populares y el resto de personaciones- que su presencia en el caso es «incompatible» con la figura de la acusación popular y «podría afectar a la imparcialidad y al buen desarrollo del proceso penal».

Sin embargo, el departamento que dirige Álvaro García Ortiz rechaza este planteamiento e insiste, haciendo ahora cerrada defensa de la acusación popular que en otras ocasiones ha denostado, que esta figura tiene todo el amparo legal al estar consagrada en la Constitución y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y que ninguna norma impide que el PSOE la ejerza porque no está condenado ni ninguno de sus actuales dirigentes está imputado, puesto que tanto José Luis Ábalos como Santos Cerdán ya no forman parte del PSOE.

«Causas legales»

«En el partido político PSOE no concurre ninguna de las causas legales de exclusión previstas en la ley, por mucho que puedan ser investigados determinados procedimientos de gestión y justificación de los pagos en metálico que se pudieran haber hecho en este partido político», subraya la Fiscalía.

«El PSOE no tiene la condición de investigado, ni tampoco ninguna persona que dentro del mismo ocupe cargo directivo, por lo tanto, de momento, no existe obstáculo alguno para que continúe personado en el presente procedimiento dentro de la acusación popular unificada», zanja el Ministerio Público.

