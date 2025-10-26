LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. EP

Feijóo sobrelleva la china en el zapato de Mazón

Ganando tiempo y con la línea roja situada en una posible imputación judicial, el líder del PP ha pasado de exigir resultados a su barón a valorar su actual gestión

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Domingo, 26 de octubre 2025, 00:07

Comenta

A finales de febrero, cuando tuvo que reconocer, cuatro meses después de la feroz dana que arrasó Valencia, que había llegado al Cecopi 17 minutos ... después de enviada la alerta que ya se lanzó, a todas luces, fatalmente tarde y tras haberse destapado que había consumido buen parte de la tarde comiendo con la periodista Maribel Vilaplana en El Ventorro, Carlos Mazón parecía un dirigente sentenciado. Alberto Núñez Feijóo, cuyo enfado los suyos daban por descontado aquellos días, trataba de levantar un dique de contención frente a la otra riada -la política, con la contestación ya en las calles a la gestión de su barón en la Comunidad Valenciana- admitiendo que éste no había estado «a la altura» y sometiéndolo a la prueba del algodón de la reconstrucción, aunque sin dejar de cargar, al tiempo, contra la administración que el Gobierno de Pedro Sánchez hizo del desastre. El problema para el líder del PP es que Mazón incurría en error tras error, afanado en responder a cualquier crítica que le salía al paso pero con una cadena de versiones contradictorias sobre dónde estuvo, cuándo y qué hizo aquel fatídico 29 de octubre de 2024. Una opacidad que circulaba paralela al esfuerzo ya de la instructora de Catarroja por trazar el relato judicial de los hechos.

