LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante el acto de este lunes. EFE

Feijóo: «El presidente del Gobierno no tiene límites. Le da igual la vida de los policías»

El líder del PP cree que Pedro Sánchez debería «avergonzarse» por «alentar una protesta violenta»

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Lunes, 15 de septiembre 2025, 09:39

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha culpado este lunes a Pedro Sánchez de los incidentes del domingo en la llegada de la Vuelta ... a Madrid. «El presidente del Gobierno es responsable de unos actos de violencia que deberían avergonzar a cualquier persona que se preocupe por el país», ha dicho Feijóo, que ha afirmado que Sánchez debería «avergonzarse» por «alentar por la mañana una protesta que ya había tomado tintes violentos, que ha había puesto en riesgo de la seguridad de los deportistas y de los equipos y que había afectado al desarrollo de un evento que es Marca España».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El pañuelo de San Mateo, también para los bebés
  2. 2

    La organización de la quedada motera se desvincula de los graves sucesos en Arrúbal
  3. 3 El Gobierno central revoca 136 licencias a pisos turísticos ilegales en La Rioja
  4. 4

    «Nadie ha tenido interés en salvar los empleos»
  5. 5

    El velo de la izquierda
  6. 6

    La UD Logroñés juega con fuego
  7. 7

    Santa Teresita se cierra desde este lunes para abordar unas obras que costarán medio millón de euros
  8. 8 El marcador | Victoria de la UDL y el resumen de los partidos del fin de semana
  9. 9 Javier San Pedro y La Casilla Ecológica, entre los ganadores del Concurso Agrícola de La Rioja
  10. 10 Los Bomberos hallan el cuerpo sin vida de un hombre bajo los escombros de la explosión en un bar en Vallecas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Feijóo: «El presidente del Gobierno no tiene límites. Le da igual la vida de los policías»

Feijóo: «El presidente del Gobierno no tiene límites. Le da igual la vida de los policías»