Feijóo defiende una inmigración «sin subsidios» y con prioridad para los hispanoamericanos

El plan de inmigración que prepara el PP toma forma bajo unos principios muy claros. El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, quiere que ... los extranjeros que vengan a España lo hagan de forma regular, no vivan de subsidios públicos y sean preferentemente de origen hispanoamericano. «El modelo buenista de la integración ha fracasado», ha afirmado Feijóo en Formentera, donde ha conocido, de la mano de la presidenta de Baleares, Marga Prohens, la complicada situación migratoria de esta comunidad.

En su proyecto programático de cara a las próximas elecciones generales, el presidente de los populares concede a la inmigración una importancia capital. Por eso, ha preparado, junto con los presidentes autonómicos del PP, un documento que compartirán este próximo fin de semana en Murcia y cuyos cinco ejes principales ha adelantado Feijóo este jueves.

Primero, Feijóo quiere acabar con el «todos los que vengan serán bienvenidos», un mensaje que, a su juicio, ha regido la política migratoria del Gobierno desde que permitió en junio de 2018 el atraque en Valencia del barco Aquarius, con 629 migrantes a bordo, la primera decisión de Pedro Sánchez como presidente. «Sánchez es el único político europeo que sigue diciendo que a su país puede llegar cualquiera y quedarse todos. Eso es una irresponsabilidad», ha afirmado con la misma dureza que ha empleado durante toda su intervención.

«Tenemos derecho a elegir quién entra, cómo entra y para que entra. Debemos reforzar la seguridad de las fronteras y planificar las llegadas», ha dicho el jefe de la oposición como segundo punto de su plan de inmigración.

Después, Feijóo ha insistido en que los inmigrantes que delincan serán expulsados si cometen delitos contra la libertad sexual o son reincidentes «aunque sean regulares». «Todos los que hemos nacido en España tenemos que cumplir la ley y los que han nacido fuera y quieren vivir en España, también», ha apuntado.

Además, el presidente del PP ha sido muy explícito sobre las ayudas a los inmigrantes. «Tienen que tener suficiencia económica. No pueden vivir de subsidios que se financian con el dinero de los españoles y no nos podemos permitir mantener tasas de paro y precariedad más elevadas que las de la población nacional de manera estructural y permanente. La llegada y la permanencia en España tienen que estar vinculadas a un contrato de trabajo», ha señalado.

Finalmente, y como último de sus cinco puntos, Feijóo ha dado prioridad a la inmigración proveniente de «Hispanoamérica», con la que España, ha subrayado, «comparte vínculos sociales, idiomáticos y de comportamiento». «Se le debe dar a esta inmigración una discriminación positiva», ha concretado. «Y los que vengan de otras culturas deben saber que tienen que respetar nuestros valores de libertad, tolerancia y pluralismo», ha añadido.

Con su planteamiento, Feijóo busca hallar su propio camino en un asunto que cada vez preocupa más a los españoles, según todas las encuestas. Así, el líder popular rechaza la política de brazos abiertos del Gobierno con la migración, pero también los mensajes más radicales de Vox. «PSOE y Vox practican en este asunto un bipartidismo irresponsable», ha aseverado.

Con la exposición pública de su programa, Feijóo quiere mostrar a los votantes que está preparado para gobernar. «No vamos a dejar que España arda para luego gobernar las cenizas. No vamos a llegar para estudiar los problemas. Vamos a llegar a implementar soluciones porque estamos preparados», ha dicho el líder popular, que ha vuelto a incidir en los problemas judiciales que afronta el Gobierno. «Begoña Gómez, la mujer del presidente, está siendo investigada de manera multirreincidente por cinco delitos. Esto sería inadmisible en cualquier país de la Europa democrática», ha sentenciado.