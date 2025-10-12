LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El rey Felipe VI saluda al líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo. Efe

Feijóo critica el «despiste» en Oriente Próximo de Sánchez, ausente de los corrillos del 12-0

El líder del PP cree que la prueba de ese desconcierto es que el Gobierno y sus socios aprobaran el embargo a Israel en pleno impulso al plan de plan de Trump e incide en las críticas al Gobierno por no felicitar a Machado

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Domingo, 12 de octubre 2025, 15:32

La recepción ofrecida por Felipe VI en la recepción en el Palacio Real que sigue al desfile militar anual de celebración del 12 de Octubre ... se recordará en esta edición porque, por primera vez, el presidente Sánchez no departió con los periodistas en los populares corrillos. Una ausencia que fuentes de La Moncloa han enmarcado en el viaje que protagonizará este lunes el jefe del Gobierno a Egipto para participar en la firma internacional del plan de paz para Oriente Próximo patrocinado por Donald Trump y en el que se desplazará junto a un veintena de reporteros. Pero para Alberto Núñez Feijóo, esta es la evidencia de que su rival no lo tiene «fácil» para hablar «de lo que está pasando en el país».

