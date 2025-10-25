LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Feijóo saluda a los asistentes al mitin del PP en Zaragoza. EP

Feijóo avisa a Sánchez que se expone a ser procesado si miente en el Senado

El líder del PP señala al presidente del Gobierno que si confiesa la verdad será culpable de conocer la 'trama Koldo' y que si la niega incurrirá en falso testimonio

A. Azpiroz

Madrid

Sábado, 25 de octubre 2025, 14:06

Alberto Núñez Feijóo calienta motores ante la comparecencia del próximo jueves de Pedro Sánchez en la comisión de investigación del Senado por el 'caso ... Koldo'. El jefe de la oposición destacó que será la primera vez en democracia que un presidente del Gobierno en ejercicio se ve obligado a acudir a declarar ante una comisión de investigación por corrupción en el Parlamento. Y es que, agregó resulta difícil de creer que no supiera nada de la trama ilegal cuando «viajaba en su propio coche con José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García».

