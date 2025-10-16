LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. EFE

Sánchez, citado a comparecer en la comisión del 'caso Koldo' del Senado el 30 de octubre

«El tiempo del silencio se ha terminado», afirma la portavoz del PP en la Cámara alta, Alicia García

Álvaro Soto
María Eugenia Alonso

Álvaro Soto y María Eugenia Alonso

Madrid

Jueves, 16 de octubre 2025, 12:03

Comenta

Pedro Sánchez ha sido citado para comparecer en la comisión del 'caso Koldo' en el Senado el jueves 30 de octubre, un día después ... del primer aniversario de la dana de Valencia a las 9 de la mañana, según ha anunciado este jueves la portavoz del PP en la Cámara alta, Alicia García. En cualquier caso, la fecha todavía está por cerrarse de forma definitiva, a la espera de que el presidente pueda alegar otros compromisos nacionales o internacionales. La notificación también será ratificada en la Mesa de la comisión de investigación, donde el PP tiene mayoría absoluta.

