Urgente Una joven de 17 años muere tras caer su coche por un barranco cuando volvía de fiestas de Alfaro
Alberto Núñez Feijóo visita el puesto de mando avanzado de Palacios del Sil, en León. EFE

Feijóo advierte a Sánchez de que los incendios son «una crisis nacional» y carga contra «la política cutre»

El líder del PP exige al Gobierno el despliegue del Ejército en las zonas afectadas y cree que aún «queda lo peor»

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Viernes, 15 de agosto 2025, 13:46

«Una crisis nacional». Alberto Núñez Feijóo no ha ahorrado calificativos para definir los incendios que azotan el país por los cuatro costados y ha ... pedido al Gobierno la intervención del Ejército para colaborar en la extinción de la ola de incendios que asola estos días España. Además, ha acusado al Gobierno de «provocar» a las comunidades autónomas que están gestionando esta «crisis nacional» y ha advertido que «queda lo peor».

