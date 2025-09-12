LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

José Manuel Albares, ministro de Exteriores, en el Congreso EFE

Exteriores convoca a la encargada de negocios de la Embajada de Israel en España

El primer ministro israelí acusó a Pedro Sánchez de realizar una «amenaza genocida flagrante» contra su país

C.P.S

Viernes, 12 de septiembre 2025, 16:10

El Ministerio de Exteriores ha convocado esta mañana a la encargada de negocios de la Embajada de Israel en España para rechazar tajantemente las «falsas» ... y «calumniosas» declaraciones de la oficina del Primer Ministro de Israel. En concreto, Benjamín Netanyahu acusó a Pedro Sánchez de realizar una «amenaza genocida flagrante» contra el Estado hebreo, después de que el presidente del Gobierno expresase que España no puede frenar el «genocidio» en Gaza al carecer de bombas nucleares, portaaviones ni grandes reservas de petróleo.

