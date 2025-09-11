La Eurocámara aprueba una resolución que evita calificar de «genocidio» la situación en Gaza

Los principales grupos de la Eurocámara (los populares europeos, socialdemócratas, liberales, verdes) han sacado adelante una resolución no vinculante que denuncia la «dramática» situación en ... Gaza, que evita referirse a un «genocidio», y que respalda la propuesta de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de suspender el Acuerdo de Asociación con Israel. La iniciativa que se ha aprobado también con algún voto favorable del grupo de extrema derecha de los Conservadores y Reformistas (ECR) ha obtenido 305 votos a favor, 151 en contra y 122 abstenciones.Entre los eur odiputados españoles, el Partido Popular, PSOE y PNV ha apoyado la moción; Bildu y BNG se han abstenido y Vox ha votado en contra.

La declaración del Parlamento Europeo se une a las fuertes palabras que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dedicó a la catastrófica situación humanitaria que se vive en la Franja y al anuncio de sanciones contra ministros israelíes «extremistas» y colonos violentos. Todo ello aumenta la presión sobre el Gobierno de Benjamin Netanyahu. Sin embargo, la resolución aprobada este jueves no es todo lo dura que se esperaba en un principio, ya que no incluye una frase que habían impulsado socialdemócratas, liberales y Verdes, que pedían mencionar que «hay evidencia clara de que en Gaza se está cometiendo un genocidio».

Finalmente el texto solo incluye el término «genocidio» en un considerando, en el que se refiere al caso abierto de Sudáfrica contra Israel en el Tribunal Penal Internacional, que ordenó al Estado hebreo «tomar todas las medidas posibles» para «prevenir un genocidio» en Gaza.