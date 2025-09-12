LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El acusado Enrique Arias Gil, uno de los más buscados por Europol. R. C.

Europol sitúa entre los más buscados al jefe español de una red rusa de ciberterrorismo

Enrique Arias Gil está acusado de integrar el grupo de hackers 'NoName057', que atacó administraciones, entes privados y la web de Interior durante las elecciones generales de 2023

Mateo Balín

Mateo Balín

Viernes, 12 de septiembre 2025, 14:14

Europol, la agencia de la Unión Europea para la cooperación policial, ha situado en la lista de los más buscados a Enrique Arias Gil, un ... ciudadano español de 37 años acusado de ser el máximo responsable en nuestro país del grupo ciberterrorista 'NoName057'. Se trata de la más activa plataforma de hackers rusos auspiciada por los servicios secretos del Kremlin y responsable de innumerables ataques a instituciones europeas y organismos y administraciones nacionales, sobre todo coincidiendo con las elecciones generales del verano de 2023.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ni una vida más en Alloz
  2. 2 Un incendio agrario afecta a una finca en Alfaro
  3. 3

    El Ayuntamiento de Logroño plantea un nuevo parking subterráneo en el parque de Cascajos
  4. 4 Una furgoneta atropella a dos personas en General Urrutia
  5. 5 Estos son los 764 viticultores que recibirán ayudas para compensar las pérdidas
  6. 6 La Reina inaugura el curso escolar en Rincón de Soto
  7. 7 ANPE avisa de que quedan 50 plazas de profesores sin cubrir en La Rioja con el curso ya empezado
  8. 8

    El tratamiento para crecer de un menor enfrenta a su familia con Salud en los tribunales
  9. 9 Identificado un conductor que hizo un peligroso adelantamiento en la N%u2011232 y fue publicado en TikTok
  10. 10

    Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Europol sitúa entre los más buscados al jefe español de una red rusa de ciberterrorismo

Europol sitúa entre los más buscados al jefe español de una red rusa de ciberterrorismo