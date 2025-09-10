Esquerra cambia su imagen y abandona el amarillo del 'procés' para adaptarse al cambio de ciclo político en Cataluña

Esquerra Republicana ha presentado este miércoles, en la víspera de la Diada, su nueva imagen corporativa y ha decidido renovar su estrategia de comunicación. Su ... objetivo es «volver a conectar» con la gente, un año después de perder el Govern catalán y de pasar de ser la fuerza de referencia en Cataluña a la tercera en el Parlamento autonómico.

ERC mantiene el mismo logo: un triángulo con cuatro barras que representan a la 'senyera'. En cambio, el color dominante del partido ya no es el amarillo como en los años del 'procés' sino un naranja teja, casi rojo, que en la formación aseguran que les conecta con el que usaba el partido históricamente.

El amarillo es el color que adoptaron los independentistas para denunciar lo que calificaban como «represión» del Estado. Los secesionistas empezaron a lucir lazos amarillos en sus solapas cuando fueron encarcelados hace ocho años Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. El lazo amarillo reclamaba la libertad de los presos del 'procés'. Aunque el presidente de ERC, Oriol Junqueras, sigue inhabilitado y a la espera de ser amnistiado, la formación ha optado por dar carpetazo a la etapa del 'procés' y afronta un «cambio de ciclo» político, en el que la reivindicación estrella del parido es una financiación singular para Cataluña.

Además de un cambio político en Cataluña, también se ha producido una renovación interna en el partido, tras la guerra civil de hace casi un año, en que se enfrentaron, por el control de la formación, los roviristas y los junqueristas. La nueva imagen busca adaptarse a un nuevo contexto político, en el que ERC está en una situación relevante, pero no protagonista, pues quien lidera el Govern es el PSC, que fue la formación ganadora de las últimas elecciones catalanas con más del doble de diputados que los republicanos. ERC se propone volver a conectar con los problemas de la gente, con un lenguaje más claro y directo, y menos institucional.