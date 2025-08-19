ERC anuncia que el Gobierno condonará el FLA a Cataluña en septiembre

Esquerra Republicana ha anunciado este martes que el Gobierno, en la reanudación del curso político en el próximo mes de septiembre, aprobará la condonación de ... una parte de la deuda del FLA a Cataluña, extensible a todas las autonomías. El pasado mes de febrero, el Gobierno pactó con los republicanos la quita del 22% de la deuda de la Generalitat con el fondo de liquidez autonómica. Lo acordaron el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y el presidente de Esquerra, Oriol Junqueras. Fue una de las concesiones de los socialistas a los republicanos a cambio de la investidura de Pedro Sánchez. La asunción de una parte de la deuda catalana por parte del Estado se hará vía ley orgánica, aprobada en Consejo de Ministros.

Esquerra Republicana ha celebrado este martes «los avances por parte del Gobierno español en la condonación del FLA». Los republicanos han avanzado el anuncio y se han felicitado de que el Gobierno español «incorpore la tramitación del proyecto de ley sobre la condonación del FLA en el primer Consejo de Ministros del año que se celebrará a principios de septiembre».

«Hemos trabajado con el objetivo de que antes de fin de año el Congreso de los Diputados dé luz verde a esta condonación», ha declarado el presidente del partido, Oriol Junqueras, en un comunicado. Asimismo, los republicanos han advertido no obstante que a pesar de los avances alcanzados en este ámbito, es necesario progresar «decididamente» en el entendimiento sobre la financiación singular si el PSOE pretende llegar a nuevos acuerdos con la formación republicana. Junqueras, ayer, avisó al Gobierno que ERC está a «años luz» de aprobar los Presupuestos e insinuó que la vicepresidenta y ministra de Hacienda debería apartarse de la negociación presupuestaria y del cupo catalán.

El Gobierno y ERC pactaron en febrero la condonación de una parte de la deuda catalana, abordada posteriormente en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. «Es importante que se apruebe antes de finales de este año para que así el gobierno catalán pueda incorporar en sus cuentas el ahorro en intereses de unos 1.000 millones de euros anuales, lo que supone aproximadamente un ahorro del 20% en este concepto», ha señalado Junqueras. El Gobierno ejecutará una quita de 17.000 millones de la deuda catalana y prevé una condonación total a las autonomías de 83.000 millones.