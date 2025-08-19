LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo. El ministro del PSOE, Félix Bolaños y el presidente de ERC, Oriol Junqueras, en una reunión para sellar el apoyo a la investidura de Pedro Sánchez. EFE

ERC anuncia que el Gobierno condonará el FLA a Cataluña en septiembre

La medida debe aprobarse en Consejo de Ministros y posteriormente en el Congreso

Cristian Reino

Barcelona

Martes, 19 de agosto 2025, 14:45

Esquerra Republicana ha anunciado este martes que el Gobierno, en la reanudación del curso político en el próximo mes de septiembre, aprobará la condonación de ... una parte de la deuda del FLA a Cataluña, extensible a todas las autonomías. El pasado mes de febrero, el Gobierno pactó con los republicanos la quita del 22% de la deuda de la Generalitat con el fondo de liquidez autonómica. Lo acordaron el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y el presidente de Esquerra, Oriol Junqueras. Fue una de las concesiones de los socialistas a los republicanos a cambio de la investidura de Pedro Sánchez. La asunción de una parte de la deuda catalana por parte del Estado se hará vía ley orgánica, aprobada en Consejo de Ministros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece una logroñesa en un accidente en la autovía Logroño-Pamplona
  2. 2 En libertad los tres detenidos por la violenta agresión a un joven que caldeó Calahorra
  3. 3 El Último de la Fila no viene a Logroño, pero Manolo García sí
  4. 4 El fuego de Aliseda ha sido provocado por motivos cinegéticos: «Hay que ser absolutamente desalmado»
  5. 5 El Consejo vota este martes el relevo de su director general, José Luis Lapuente
  6. 6 El más antiguo de Logroño
  7. 7 Muere la mujer que fue retenida durante doce días por su pareja en Valencia
  8. 8 Un interno de la residencia Los Manitos de Calahorra agrede a una trabajadora hasta dejarla inconsciente
  9. 9

    Multan con 400 euros a dos jóvenes que bebían latas de refresco en Bilbao
  10. 10

    El proyecto riojano de inteligencia artificial en español se ralentiza durante la licitación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja ERC anuncia que el Gobierno condonará el FLA a Cataluña en septiembre

ERC anuncia que el Gobierno condonará el FLA a Cataluña en septiembre