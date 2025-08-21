LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El empresario Alejandro Hamlyn. Hafesa.

El empresario de hidrocarburos huido en Emiratos «sobornó» a un policía para obtener datos reservados

Un juez de la Audiencia Nacional, el tribunal donde trabajó el agente que percibió más de 4.000 euros mensuales, pide al Gobierno la extradición de Alejandro Hamlyn, conocido por los audios de Leire Díez y que no se presentó a un juicio por un fraude de 154 millones

Mateo Balín

Mateo Balín

Jueves, 21 de agosto 2025, 12:51

El empresario vasco Alejandro Hamlyn, procesado por un fraude tributario en la gestión de hidrocarburos de más de 154 millones de euros y que permanece ... huido en Emiratos Árabes Unidos para evitar su enjuiciamiento en la Audiencia Nacional (le piden 89 años de prisión), pagó más de 4.000 euros mensuales a un policía de la Audiencia Nacional para que le filtrara información de bases de datos reservadas, según recoge un auto judicial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El incendio del Ecoparque continúa activo en el interior y sin ser extinguido fuera
  2. 2 Una menor muerta y cuatro heridos de la misma familia en un accidente en Guipúzcoa
  3. 3 Fallece a los 83 años Carmen Chover, Riojana Ilustre e histórica activista
  4. 4 El aeropuerto de Pamplona ampliará su oferta con dos vuelos nacionales y dos internacionales
  5. 5 Restablecida la circulación ferroviaria tras el incendio en Alfaro
  6. 6

    La última bolsa después de 152 donaciones de sangre
  7. 7

    Inditex se mueve en Logroño: Stradivarius, de obras para su traslado de Solidaridad a Pérez Galdós
  8. 8 Agoncillo, harto de los actos vandálicos
  9. 9 Detenido un vecino de Ausejo con 860 euros en billetes falsos
  10. 10 Bertín Osborne presenta a su hijo David: «No quiero que sea un niño escondido»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El empresario de hidrocarburos huido en Emiratos «sobornó» a un policía para obtener datos reservados

El empresario de hidrocarburos huido en Emiratos «sobornó» a un policía para obtener datos reservados