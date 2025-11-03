En directo | Sigue la primera jornada del juicio contra el fiscal general
La vista oral que comienza a las 10 horas de la mañana de este lunes se extenderá durante seis días repartidos en dos semanas
Lunes, 3 de noviembre 2025, 10:08
10:32
El presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, pregunta al fiscal general del Estado si reconoce los hechos de la acusación leídos por la letrada de la administración de Justicia y éste contesta que «no».
10:19
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, junto a sus abogado durante la primera jornada del juicio. Efe
10:08
Comienza el juicio. El fiscal general se sienta en estrados para evitar la imagen del banquillo. Álvaro García Ortiz se sitúa junto a la Abogacía del Estado (su defensora) y la Fiscalía. Se trata, en cualquier caso, de una imagen inédita.
09:17
Todo este juicio, en el que el fiscal general se enfrenta a peticiones de prisión de hasta seis años de cárcel, gira alrededor de lo ocurrido la noche y la mañana del 13 y 14 de marzo de 2024, cuando se filtró el contenido del mail en el que Carlos Neira, el abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González, reconocía que su cliente había cometido dos delitos fiscales. Las acusaciones populares, particular y el juez instructor del caso, Ángel Hurtado, sostienen que García Ortiz fue el responsable de filtrar a la prensa ese correo electrónico.
09:13
La vista oral que comienza a las 10 horas de la mañana de este lunes se extenderá durante seis días repartidos en dos semanas. En este tiempo comparecerá una cuarentena de testigos, amén del imputado, cuyo interrogatorio está programado para el miércoles de la semana que viene. García Ortiz tendrá la ventaja de declarar conociendo ya el testimonio de todos los protagonistas de este caso.
09:08
Jornada histórica este 3 de noviembre de 2025 en el mundo judicial español. Por primera vez, un fiscal general del Estado, y además en ejercicio, se sienta en el banquillo de los acusados. El juicio contra Álvaro García Ortiz, acusado de un delito de revelación de secretos, empieza hoy en el Tribunal Supremo.
-
